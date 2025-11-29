Засчитывают ли советский стаж для выхода на пенсию в Украине

Многие украинцы имеют значительную часть трудового стажа, приобретенного еще во времена Советского Союза. Для многих именно эти годы определяют, когда они смогут оформить пенсию и на какие выплаты рассчитывать.

Что будет со стажем приобретенным при СССР?

Советский стаж теперь официально засчитывают в страховой стаж в Украине, поэтому для многих это означает возможность наконец выйти на пенсию, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Поэтому, в стаж разрешено включать годы работы, проведенные до 1992 года в республиках бывшего СССР: от Азербайджанской до Эстонской. Такие периоды могут быть зачислены не только как страховой, а иногда и как льготный стаж.

Важно! При этом, человек не должен получать пенсию в другом государстве за тот же период. Если выплат из-за границы нет, стаж может быть учтен полностью.

В то же время сейчас не засчитываются вахтовые периоды до 1992 года, а также командировки в республики бывшего СССР до 1992 года работников, которые были оформлены на работу в Украине.

Как подтвердить советский стаж?

Чтобы стаж был подтвержден, в ПФУ уточнили, что при подаче заявления на пенсию нужно указать, получает ли заявитель иностранные пенсионные выплаты. Прилагается соответствующая справка из пенсионного органа другого государства.

Если получить ее невозможно, достаточно объяснения, соответственно в таком случае запрос сделает сам Пенсионный фонд. Для многих это может стать решающим шагом к назначению пенсии или увеличения ее размера.

Важно! После получения ответа ПФУ проводит перерасчет и засчитывает подтвержденные советские годы в страховой стаж.

