Чи зараховують радянський стаж для виходу на пенсію в Україні

Чимало українців мають значну частину трудового стажу, набутого ще за часів Радянського Сюозу. Для багатьох саме ці роки визначають, коли вони зможуть оформити пенсію та на які виплати розраховувати.

Що буде із стажем набути за СРСР?

Радянський стаж тепер офіційно зараховують до страхового стажу в Україні, тому для багатьох це означає можливість нарешті вийти на пенсію, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Відтак, до стажу дозволено включати роки роботи, проведені до 1992 року в республіках колишнього СРСР: від Азербайджанської до Естонської. Такі періоди можуть бути зараховані не лише як страховий, а інколи й як пільговий стаж.

Важливо! При цьому, людина не повинна отримувати пенсію в іншій державі за той самий період. Якщо виплат з-за кордону немає, стаж може бути врахований повністю.

Водночас зараз не зараховуються вахтові періоди до 1992 року, а також відрядження до республік колишнього СРСР до 1992 року працівників, які були оформлені на роботу в Україні.

Як підтвердити радянський стаж?

Щоб стаж був підтверджений, у ПФУ уточнили, що при подачі заяви на пенсію потрібно вказати, чи отримує заявник іноземні пенсійні виплати. Додається відповідна довідка з пенсійного органу іншої держави.

Якщо отримати її неможливо, достатньо пояснення, відповідно у такому випадку запит зробить сам Пенсійний фонд. Для багатьох це може стати вирішальним кроком до призначення пенсії або збільшення її розміру.

Важливо! Після отримання відповіді ПФУ проводить перерахунок та зараховує підтверджені радянські роки до страхового стажу.

Що ще треба знати про вихід на пенсію в Україні?