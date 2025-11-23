Почему женщины не смогут выйти на пенсию с 1 января?

С 1 января 2026 года для многих женщин выход на пенсию в 60 лет станет недоступным из-за повышения требований к минимальному страховому стажу, от которого зависит право на пенсионное обеспечение, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Ежегодно необходимый стаж для пенсии в 60 лет растет на один год. Уже в 2026 году для женщин, которые хотят оформить пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Можно ли будет выйти на пенсию позже, если недостаточно стажа?

Если стажа меньше, придется ждать 63 лет, но только при условии, что на момент этого возраста будет не менее 25 лет стажа.

А в случае недостаточного стажа даже до 63 лет, пенсию назначат в 65 лет, если накоплено хотя бы 15 лет страхового стажа.

Как исчисляется страховой стаж в Украине?

Пенсионный стаж в Украине исчисляется на основе данных системы персонифицированного учета с 1 января 2004 года, напоминает Пенсионный фонд. Периоды работы до этого времени подтверждаются трудовой книжкой или другими документами.

Если книжка отсутствует или содержит ошибки, стаж можно подтвердить через реестр застрахованных лиц, а также справками и выписками с предприятий или учреждений, где работала женщина.

Что нужно знать о трудовой книжке?