Какие курсы валют на пересечении сентября

Доллар и евро за выходные прибавили в цене всюду. Существеннее всего валюты подорожали в обменниках, где покупка евро выросла более чем на 40 копеек, а покупка доллара – более чем на 20 копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 16 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (без изменений по сравнению с 13 сентября) и продажа – по 41,60 гривны (+5 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 45,45 гривны (+15 копеек), а продажа – по 46,10 гривны (+15 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,50 гривны (+10 копеек), а продать – по 41,60 гривны (+10 копеек).

(+10 копеек), а продать – по (+10 копеек). Покупка евро по 46,01 гривны (+21 копейка), а продажа по 46,18 гривны (+20 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,20 гривны (+23 копейки), а продают – по 41,70 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.

(+23 копейки), а продают – по (+13 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,81 гривне (+43 копейки), а продают – по 46,30 гривны (+22 копейки).

Прогноз курса на неделю

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что существенных изменений на рынке на этой неделе не прогнозируется.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Одним из факторов станет активное участие регулятора на рынке, которая повлияет на баланс спроса и предложения. Кроме того, ежедневные объемы валютных интервенций будут на уровне 150 – 180 миллиона долларов, а это будет свидетельствовать об относительно устойчивый спрос. В то же время ценовой рост происходит постепенно, а потому возможный рост курсов валют также будет вялым.

Обратите внимание! На межбанке прогнозируется, что курс будет на уровне 41 – 41,6 гривны за доллар и 44 – 46 гривен за евро, а на наличном рынке – 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 44 – 46,5 гривны за евро.