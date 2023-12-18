В обменниках цена снова падает: сколько стоит доллар и евро
18 декабря 2023, 10:10Читати новину українською
За выходные американская валюта в обменниках при покупке подешевела, евро тоже утратило цену. Почти по-прежнему доллар остался в банках, а на черном рынке наблюдается несущественное оживление.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 18 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,15 гривны (без изменений против 15 декабря), а продажа – 37,65 гривны (-5 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 40,45 гривны (+25 копеек), а продажа – в среднем за 41,1 гривны (+10 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,03 гривны (-25 копеек), а продажа – 37,70 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,46 гривны (-29 копеек), а продажа – 41 гривну (-14 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,53 гривны (+3 копейки), а продажа – 37,6 гривны (без изменений).
- Евро покупают за 40,79 гривны (+4 копейки), а продают за 40,95 гривны (-5 копеек).
Какого курса ждать в 2024 году
- Аналитики ICU спрогнозировали, что курс доллара в новом году может составлять 41 гривну.
- Кроме того, основатель и президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак ожидает девальвацию до 42 гривен в конце 2024 года, а в течение года на уровне 40 гривен.
- А вот, по мнению заместителя директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергея Фурсы, доллар будет на отметке 40 гривен и не пересечет ее. Это произойдет в том случае, когда международная помощь будет в полном объеме.
- Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий говорит о том, что больше Нацбанк сможет сдержать курс доллара в диапазоне 37,8 – 39,5 гривны, но только если Украина получит хотя бы 32 – 35 миллиардов долларов помощи.