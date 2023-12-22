Официальный курс сегодня: как доллар изменился

Американская валюта снова немного подорожала в цене по сравнению с 21 декабря. В то же время евро существенно вырос вверх и достиг почти 41,3 гривны.

Официальный курс 22 декабря

За данным Нацбанку, официальный курс 22 декабря впервые с начала полномасштабной войны достиг 37,59 гривны за доллар, что больше на 4 копейки по сравнению с прошедшими сутками.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,28 гривны. Стоимость выросла на 22 копейки в сутки.

Каким будет официальный курс доллара и евро 25 декабря:

Доллар – 37,55 гривны,

Евро – 41,37 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 22 декабря доллар стоит:

В банках покупка составляет 37,6 гривны , а продажа – 38,2 гривны.

, а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 37,53 гривны , а продажа – 38,36 гривны.

, а продажа – На черном рынке: покупка – 38,04 гривны, а продажа – 38,2 гривны.

Доллар в январе

Как сообщил 24 Канала банкир Тарас Лесовой, январь 2024 года может быть для курсов стабильным. Следовательно, изменения в декабре, а это отмена ограничений на наличном рынке и мягкое вмешательство регулятора на межбанк для достижения по меньшей мере баланса между спросом и предложением, будут продолжаться и в начале года.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Пока нет никаких признаков для "озабоченности": международные валютные резервы Украины составляют почти 39 миллиардов долларов – этого вполне достаточно долго поддерживать баланс на валютном рынке. А объемы международной помощи вряд ли будут меньше озвученных правительством 41 миллиардов долларов в год.

По прогнозам Лесового, следует ожидать, что НБУ будет иметь большое влияние на курсообразование на межбанке.

Объемы ожидаемой макрофинансовой помощи в 2024 году, которые могут насытить бюджет и существенно сократить разницу между расходами и доходами, а также решение проблем с экспортом/импортом на западных границах страны,

– говорит банкир

Еще один весомый аспект, который будет косвенно влиять на валютный рынок – это ситуация на фронте вместе с последствиями возможных вражеских атак на объекты критической инфраструктуры.