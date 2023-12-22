Официальный курс сегодня: как доллар изменился
Американская валюта снова немного подорожала в цене по сравнению с 21 декабря. В то же время евро существенно вырос вверх и достиг почти 41,3 гривны.
Официальный курс 22 декабря
За данным Нацбанку, официальный курс 22 декабря впервые с начала полномасштабной войны достиг 37,59 гривны за доллар, что больше на 4 копейки по сравнению с прошедшими сутками.
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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,28 гривны. Стоимость выросла на 22 копейки в сутки.
Каким будет официальный курс доллара и евро 25 декабря:
- Доллар – 37,55 гривны,
- Евро – 41,37 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 22 декабря доллар стоит:
- В банках покупка составляет 37,6 гривны, а продажа – 38,2 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 37,53 гривны, а продажа – 38,36 гривны.
- На черном рынке: покупка – 38,04 гривны, а продажа – 38,2 гривны.
Доллар в январе
Как сообщил 24 Канала банкир Тарас Лесовой, январь 2024 года может быть для курсов стабильным. Следовательно, изменения в декабре, а это отмена ограничений на наличном рынке и мягкое вмешательство регулятора на межбанк для достижения по меньшей мере баланса между спросом и предложением, будут продолжаться и в начале года.
Пока нет никаких признаков для "озабоченности": международные валютные резервы Украины составляют почти 39 миллиардов долларов – этого вполне достаточно долго поддерживать баланс на валютном рынке. А объемы международной помощи вряд ли будут меньше озвученных правительством 41 миллиардов долларов в год.
По прогнозам Лесового, следует ожидать, что НБУ будет иметь большое влияние на курсообразование на межбанке.
Объемы ожидаемой макрофинансовой помощи в 2024 году, которые могут насытить бюджет и существенно сократить разницу между расходами и доходами, а также решение проблем с экспортом/импортом на западных границах страны,
– говорит банкир
Еще один весомый аспект, который будет косвенно влиять на валютный рынок – это ситуация на фронте вместе с последствиями возможных вражеских атак на объекты критической инфраструктуры.Спотова, маржинальна, ф'ючерсна торгівля, Криптодепозит до 24,85% річних: WhiteBIT пропонує інструменти для користувачів будь-якого рівня – від новачків до професійних трейдерів.