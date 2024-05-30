Почему пенсионеры с большим стажем имеют уменьшенные пенсии

Конечный размер пенсии зависит от многих факторов. В том числе и количества страхового стажа, который приобрело лицо.

Как стаж влияет на пенсию

От количества приобретенного стажа зависит когда именно человек сможет уйти на пенсию. В частности, чтобы выйти на заслуженный отдых в этом году, в 60 лет минимальное требование составляет 31 год.

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Чтобы уйти на пенсию в 63 года нужно приобрести не менее 21 года стажа. До 2028 года эти показатели будут ежегодно расти.

Для выхода на пенсию в 65 лет необходимо иметь минимум 15 лет стажа. Этот показатель будет оставаться постоянным.

Как растет пенсия из-за стажа

Пенсионеры могут получить надбавку за сверхнормативный стаж. Эта доплата начисляется в результате проведения соответствующего перерасчета.

Надбавка составляет 1% от основного размера пенсии за каждый год стажа. Однако она не может быть больше 1% от прожиточного минимума.

Пенсионеры, которые ушли на заслуженный отдых раньше, могут получать выплаты в другом размере из-за изменения требований: