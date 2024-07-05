Закон о страховом стаже украинцев за рубежом: что он предусматривает

Закон, который учитывает период работы украинцев за пределами государства в страховой стаж, включил рекомендации Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца. Закон регулирует исчисление пенсий и зачисление стажа.

Что предусматривает законопроект

Лубинец подчеркнул, что вопросы практической реализации норм этого закона и соблюдения прав граждан на надлежащее пенсионное обеспечение находятся под контролем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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Закон регулирует, в частности, вопрос:

Исчисление размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенного в Украине, для лиц, которые работали как в Украине, так и за ее пределами;

Зачисление стажа, приобретенного за период работы в государствах, входивших в состав бывшего СССР;

Порядок выплаты пенсии лицам, которые временно проживают за пределами Украины, а также тем, кто проживает на временно оккупированных территориях Украины или во время временной оккупации выехал на подконтрольную Украине территорию.

Как это должно быть на практике

Министерство социальной политики объяснило, что принятый законопроект решает ряд проблем в сфере пенсионного обеспечения. В частности, упрощается механизм восстановления выплаты пенсий для крымчан. Требование о получении информации от Пенсионного фонда России отменено.

Также для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение о пенсионном обеспечении.

То есть человек, после возвращения из-за границы, будет иметь возможность засчитать период работы в этой стране для определения права на назначение пенсии в Украине в 60, 63 или 65 лет. Для этого необходимо будет предоставить Пенсионному Фонду документ, подтверждающий работу за пределами Украины.