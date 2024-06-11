Страны Балтии планируют отключиться от общей с Россией электросистемы

Страны Балтии продолжали пользоваться электросистемой, соединенной с Россией и Беларусью. Однако в 2025 году ситуация должна кардинально измениться.

Что известно об отключении

Российские СМИ сообщают, что страны Балтии окончательно отключатся от этой электросистемы 8 февраля 2025 года. А уже на следующий день – 9 февраля состоится подключение к европейской сети.

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Как известно, это отключение последний шаг процесса десинхронизации, который продолжается в течение последних 20 лет. Страны Балтии стремятся как можно скорее отделиться от российско-белорусского пространства.

Как идет процесс отключения

, что Латвия, Литва и Эстония это последние страны ЕС, которые до сих пор не подключены к континентальной европейской сети.

Латвия, Литва и Эстония входят в БРЕЛЛ – электрическое кольцо, в котором частота поддерживается российским системным оператором. Еще в 2023 году чиновники указанных государств договорились об ускорении процесса десинхронизации электроэнергетических систем.

По состоянию на теперь, известно, что официальное заявление от стран Балтии будет сделано в августе этого года. Стоимость этого проекта составляет ориентировочно 1,6 миллиарда евро, ЕС покрывает большую часть расходов.

Справка: БРЕЛЛ расшифровывается как Беларусь – Россия – Эстония – Латвия – Литва.