Россия может остаться за бортом: Турция ведет переговоры о строительстве новой АЭС

Турция стремится развивать собственную атомную энергетику и ищет партнеров для новых масштабных проектов. Однако Россия, которая занимается строительством первой турецкой АЭС, может не получить контрактов.

Почему Анкара поворачивается в сторону Запада

Турецкая государственная компания TUNAS уже подписала соглашение с канадской AtkinsRéalis о проведении технико-экономического исследования возможного ядерного проекта. Документ также предусматривает предварительное инженерное проектирование, сообщает Reuters.

Президент подразделения ядерной энергетики AtkinsRéalis Джо Сент-Джулиан рассказал, что в настоящее время стороны обсуждают строительство станции с шестью энергоблоками общей мощностью 4,5 гигаватта.

Исследование планируется завершить к концу 2027 года.

Инженерное проектирование будет проведено до 2028 года.

После этого Турция сможет принять окончательное инвестиционное решение.

По словам Сент-Джулиана, компании уже согласовали "дорожную карту" финансирования будущего проекта.

Почему Турция ищет альтернативу "Росатому"

Соглашение с канадской компанией фактически означает отказ Турции от дальнейшей монополии России в секторе атомной энергетики.

Желание Анкары найти новых партнеров вполне понятно, ведь ее первая АЭС "Аккую", которую строит российский "Росатом", превратилась в долгострой. Проект постоянно сталкивается с задержками, что сказывается на энергетических планах страны.

В настоящее время мы ожидаем, что первый реактор достигнет самоподдерживающейся цепной реакции лишь к концу этого года,

– констатируют представители "Росатома", срывая предыдущие графики.

Теперь для новых станций рассматривают провинцию Синоп или регион Фракия, но уже с ориентацией на западных партнеров.

Обратите внимание! При этом Канада – не единственный претендент на строительство АЭС. Турция также ведет переговоры с Южной Кореей, Японией и Китаем. Ранее Анкара подписала меморандумы о сотрудничестве в области атомной энергетики с Канадой и Южной Кореей.

Напомним, Россия уже несколько раз переносила сроки запуска первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции. В январе 2026 года "Росатом" вновь заявил о подготовке к вводу реактора в эксплуатацию, хотя ранее обещал запустить его в 2023-м и 2025 годах. Стоимость проекта оценивается более чем в 20 миллиардов долларов.