За совершение этих покупок могут лишить субсидий: перечень имущества

Жилищную субсидию для украинцев могут отменить при некоторых обстоятельствах. Речь идет о значительных и покупках, а также имеющих во владении дорогостоящее имущество. Эта информация актуальна по состоянию на 2026 год.

За какие покупки могут лишить субсидии? Подробно обо всех этих моментах рассказывают в Пенсионном фонде. Субсидию отменят в таких ситуациях: члены семьи в течение года перед обращением за субсидией совершили покупку на сумму более 100 тысяч гривен, кроме лечения (это не касается случаев, когда за полгода перед покупкой нового жилья продали другую недвижимость);

члены семьи имеют депозит в размере более 100 тысяч гривен или покупали валюту на общую сумму в размере 50 тысяч гривен в течение года перед обращением;

в составе семьи есть владелец более одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях или жилья, принадлежащего человеку на праве общей совместной или долевой собственности и расположенного в сельской местности);

если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет в собственности транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа) и/или более одного транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет. В частности ПФУ требует сообщать украинцам о таких изменениях: изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении членов домохозяйства, их социального статуса, изменения в составе семьи членов домохозяйства и т.д;

изменения перечня получаемых ЖКУ и условий их предоставления;

изменения управляющего, исполнителя коммунальных услуг и тому подобное;

пребывание за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней;

приобретение права собственности на транспортные средства (кроме мопеда и прицепа);

осуществления операций по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен;

получение гражданином, которому назначена жилищная субсидия, или членом его семьи единовременно дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц; открытие депозитного банковского счета на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен, или приобретение облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен;

наступления условий, при которых теряется право на получение субсидии на сверхурочную площадь жилья. Обратите внимание! При предоставлении документов на оформление жилищной субсидии важны доходы семьи. Поэтому необходимо будет подать заявление (или упрощенное заявление) в частности декларацию о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии. Об этом сообщали в Минсоцполитики. Что еще следует знать о жилищных субсидиях в 2026 году? Эксперт Анна Даниэль отметила, что наличие долга за коммунальные услуги является законным основанием для отказа в назначении субсидии. Она советует проверить состояние расчетов перед подачей документов на назначение помощи.

Также она напомнила о важности сообщать ПФУ об изменениях в семье или ее доходах. На это украинцы имеют 30 дней.