Суд Гааги арестовал долю Газпрома в Wintershall Noordzee

Суд Гааги арестовал долю Газпрома в нидерландской Wintershall Noordzee. Ранее компания пыталась ее продать, сообщают российские СМИ.

Долю Газпрома арестовали

В марте 2024 года российский энергетический гигант "Газпром" объявил о проведении аукциона по продаже своих активов в Северном море, стремясь продать 50-процентную долю в совместном предприятии с европейской компанией Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V.

Читайте также Где валюта упала в цене существеннее всего за сутки

Доля предлагается компании Wintershall Noordzee B.V. (WINZ). Кроме того, "Газпром" также планирует продать всю свою 100-процентную долю в Gazprom International UK Limited, дочерней компании, которая владеет долей в консорциуме, ответственном за разработку Силлиманитового месторождения. Начальная цена сделок установлена на уровне 344 миллионов евро.

Также в сделку должна была войти продажа 100% акций компании Gazprom UK Limited, которая владеет Gazprom UK Resources S.A. Последняя владеет долей в консорциуме по разработке месторождения Вингейт.

Напомним! WINZ владеет долями в консорциумах по разработке месторождений Силлиманит и Вингейт.