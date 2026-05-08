Трамп снова проиграл: суд заблокировал новые глобальные пошлины США, но есть нюанс

Торговый суд США нанес новый удар по любимым тарифам Дональда Трампа. Он постановил, что президент ошибочно использовал пункт 122 Закона о торговле 1974 года для введения новых глобальных пошлин в размере 10%.

Что постановил Торговый суд?

И хотя мнения коллегии разделились, двое судей большинством голосов все же признали новые пошлины незаконными, пишет Reuters.

Смотрите также Трамп поставил ЕС жесткий дедлайн: иначе тарифы будут "гораздо выше"

Суд запретил администрации Трампа взимать эти пошлины.

Трампу, конечно, это не понравилось. Он обвинил в решении суда "двух радикальных левых судей" и одновременно намекнул, что найдет новое решение по пошлинам.

Так что меня уже ничем не удивишь, когда речь идет о судах. Абсолютно ничем. Мы получаем одно решение – и делаем это другим способом,

– заявил президент журналистам.

Заметьте! Специалисты прогнозируют, что администрация, вероятно, обжалует решение суда в высших инстанциях. А позже в этом году может ввести постоянные тарифы, воспользовавшись уже другим законодательством.

Кому отменили новые пошлины?

В то же время глобальные пошлины в 10% суд заблокировал только для нескольких истцов, пишет Politico.

Новые тарифы Трампа оспаривали 24 штата, импортер специй Burlap & Barrel и производитель игрушек Basic Fun. Однако судебная коллегия решила, что юридические основания для иска имеют только штат Вашингтон и две компании. Поэтому запрет на взимание пошлин распространяется только на них.

Частные истцы не привели конкретных аргументов в пользу универсального судебного запрета. Расходы одного истца не являются надлежащим основанием для применения общего запрета. Соответственно суд отказывается принимать универсальный запрет,

– говорится в решении.

То есть 10% тарифы остаются в силе для всех других импортеров

В то же время юристы заявили, что это решение создает прецедент, на который другие компании могут ссылаться и подавать иски в суд.

Как компании отреагировали на решение суда?

Две компании, которых освободили от уплаты 10% тарифов, приветствовали решение суда. Они заявили, что пошлины создали значительную финансовую и операционную неопределенность, поскольку их бизнес зависит от глобальных цепей поставок.

Это решение – важная победа для американских компаний, которые полагаются на глобальное производство, чтобы поставлять безопасную и доступную продукцию. Незаконные тарифы затрудняют для таких компаний, как наша, конкуренцию и развитие,

– заявил директор Basic Fun! Джей Форман.

Экономисты уже прогнозируют, что это решение суда, вероятно, приведет к новой затяжной юридической борьбе за возвращение миллиардов долларов, которые тысячи компаний оплатили в виде тарифов.

Заметьте! Если администрация Трампа подаст апелляцию, дело перейдет в Федеральный апелляционный суд США, который ранее уже принимал решения против отдельных тарифов.

Зачем Трамп ввел тарифы в 10%?

20 февраля Верховный суд США постановил, что большинство тарифов, введенных Дональдом Трампом, являются незаконными. Ранее политик вводил их на основании закона International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), но он предоставляет президенту право только регулировать импорт и экспорт в случае возникновения угрозы для страны.

В ответ на решение суда Трамп заявил о своем "глубоком разочаровании" и быстро подписал новый указ. Документ предусматривает введение глобальных 10% пошлин для всех стран, однако только на временный период – 150 дней.

Администрация Трампа также продолжает искать способы вернуть остальные свои тарифы через различные юридические инструменты. Еще в марте офис торгового представителя США начал расследование в отношении десятков стран на основе пункта 301 Закона о торговле 1974 года. Ожидается, что именно этот механизм может стать основанием для введения новых масштабных пошлин уже этим летом.