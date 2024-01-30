Темпы роста наличных денег в обороте за 2023 год: насколько увеличилась сумма

Из данных НБУ стало известно о том, насколько увеличилась сумма обращения наличных денег за 2023 год. В частности, за 2022 год этот показатель вырос на 14,1%, что объясняется высоким уровнем неопределенности бизнеса и населения.

На сколько увеличилась сумма наличных

За 2023 год сумма наличных находившихся в обращении в Украине увеличилась на 67% или на 48,3 миллиарда гривен. По состоянию на 1 января 2024 года общая сумма наличных составила 764,4 миллиарда гривен, а также 14,5 миллиарда монет на сумму 6,7 миллиарда гривен.

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В НБУ отмечают, что темпы роста наличных денег в обращении в 2023 году оказались вдвое меньше, чем в 2022 году, когда это было обусловлено началом полномасштабной войны.

Какова статистика наличного обращения

Среди банкнот за 2023 год наибольший прирост продемонстрировали банкноты номиналом в 1000 гривен, их количество выросло на 62,3%. Вероятно, что это связано с войной, ведь люди предпочитают хранить сбережения в крупных номиналах банкнот.

Также стало известно, что на одного жителя Украины на начало этого года приходилось:

66 банкнот;

77 платежных разменных и оборотных монет.

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, а также монет номиналом 10 копеек. Соответственно, меньше всего банкнот номиналом 50 гривен и монет номиналом 10 гривен.

Также НБУ сообщил о приросте следующих монет:

номиналом 10 гривен, ведь их количество в обращении выросло на 54,2% по сравнению с началом 2023 года;

оборотных монет номиналами 5 2 и 1 гривны на 42,5%, 15,5% и 8,4% соответственно.

Количество банкнот и монет сокращается

Такая тенденция объясняется тем, что НБУ осуществляет постепенное изъятие из обращения банкнот номиналами 1 2 5 и 10 гривен, заменяя их на соответствующие монеты, которые способны находиться в обращении значительно дольше.

Больше всего за прошлый год в наличном обращении сократились:

Монеты номиналом 25 копеек, их стало меньше на 0,5% по сравнению с началом 2023 года, что обусловлено изъятием этих неплатежных монет из обращения.

Банкноты номиналом 100 и 200 гривен, количество которых в обращении в прошлом году уменьшилось на 26,4% и 25,7% соответственно в результате активного замещения их банкнотами номиналом 1000 гривен.

Также существенно уменьшилось количество банкнот номиналами 10 и 5 гривен на 21% и 15,1% соответственно, поскольку они постепенно изымаются из обращения и заменяются на соответствующие монеты.