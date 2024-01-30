Темпы роста наличных денег в обороте за 2023 год: насколько увеличилась сумма
Источник:НБУ
Из данных НБУ стало известно о том, насколько увеличилась сумма обращения наличных денег за 2023 год. В частности, за 2022 год этот показатель вырос на 14,1%, что объясняется высоким уровнем неопределенности бизнеса и населения.
На сколько увеличилась сумма наличных
За 2023 год сумма наличных находившихся в обращении в Украине увеличилась на 67% или на 48,3 миллиарда гривен. По состоянию на 1 января 2024 года общая сумма наличных составила 764,4 миллиарда гривен, а также 14,5 миллиарда монет на сумму 6,7 миллиарда гривен.
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В НБУ отмечают, что темпы роста наличных денег в обращении в 2023 году оказались вдвое меньше, чем в 2022 году, когда это было обусловлено началом полномасштабной войны.
Какова статистика наличного обращения
Среди банкнот за 2023 год наибольший прирост продемонстрировали банкноты номиналом в 1000 гривен, их количество выросло на 62,3%. Вероятно, что это связано с войной, ведь люди предпочитают хранить сбережения в крупных номиналах банкнот.
Также стало известно, что на одного жителя Украины на начало этого года приходилось:
- 66 банкнот;
- 77 платежных разменных и оборотных монет.
Также НБУ сообщил о приросте следующих монет:
- номиналом 10 гривен, ведь их количество в обращении выросло на 54,2% по сравнению с началом 2023 года;
- оборотных монет номиналами 5 2 и 1 гривны на 42,5%, 15,5% и 8,4% соответственно.
Количество банкнот и монет сокращается
Больше всего за прошлый год в наличном обращении сократились:
- Монеты номиналом 25 копеек, их стало меньше на 0,5% по сравнению с началом 2023 года, что обусловлено изъятием этих неплатежных монет из обращения.
- Банкноты номиналом 100 и 200 гривен, количество которых в обращении в прошлом году уменьшилось на 26,4% и 25,7% соответственно в результате активного замещения их банкнотами номиналом 1000 гривен.
Также существенно уменьшилось количество банкнот номиналами 10 и 5 гривен на 21% и 15,1% соответственно, поскольку они постепенно изымаются из обращения и заменяются на соответствующие монеты.