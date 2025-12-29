Зеленский рассказал о контроле над свободной экономической зоной на Донбассе

Один из пунктов наработанного вместе с США мирного плана предусматривает создание свободной экономической зоны на Донбассе. После встречи с Дональдом Трампом в воскресенье, 28 декабря, Зеленский в очередной раз прокомментировал этот вопрос.

Что известно о демилитаризованной зоне?

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление украинского президента во время общения с журналистами. Пока неизвестно, кто именно будет контролировать соответствующую зону.

Смотрите также Гарантии безопасности от США только на 15 лет: Зеленский объяснил, как относится к предложению

По словам Зеленского, мониторингом прекращения огня будут заниматься партнеры Украины. Речь идет как о техническом контроле, так и о присутствии – соответствующие механизмы будут прописаны в гарантиях безопасности.

Однако вопрос контроля над возможной демилитаризованной свободной зоной на Донбассе пока не проработан.

Детализированной концепции свободной экономической зоны пока нет... Мы обязательно будем проговаривать это с обществом,

– заверил президент.

Кроме того, он отметил, что стремление россиян вытеснить Украину с Донбасса не является новостью, в их "розовых мечтах" говорится вообще о том, чтобы украинцев не было на территории собственного государства. "Но у нас есть своя земля, своя территориальная целостность, свое государство и свои интересы. Мы будем действовать в соответствии интересов Украины", – добавил Зеленский.

Напомним, накануне политтехнолог Михаил Шейтельман эксклюзивно рассказал для 24 Канала о тайной встрече Владимира Путина с российским бизнесом. В частности, речь шла о требованиях страны-агрессора по выходу из Донбасса и использования мощностей Запорожской АЭС для добычи криптовалюты.

Какие детали были известны ранее?