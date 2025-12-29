Укр Рус
Экономика Новости экономики Зеленский рассказал о контроле над свободной экономической зоной на Донбассе
29 декабря, 12:23
3

Зеленский рассказал о контроле над свободной экономической зоной на Донбассе

Анастасия Безейко
Основні тези
  • Зеленский сообщил, что партнеры Украины будут мониторить прекращение огня, механизмы пропишут в гарантиях безопасности.
  • В то же время вопрос контроля над демилитаризованной свободной экономической зоной на Донбассе еще не решен.

Один из пунктов наработанного вместе с США мирного плана предусматривает создание свободной экономической зоны на Донбассе. После встречи с Дональдом Трампом в воскресенье, 28 декабря, Зеленский в очередной раз прокомментировал этот вопрос.

Что известно о демилитаризованной зоне?

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление украинского президента во время общения с журналистами. Пока неизвестно, кто именно будет контролировать соответствующую зону.

По словам Зеленского, мониторингом прекращения огня будут заниматься партнеры Украины. Речь идет как о техническом контроле, так и о присутствии – соответствующие механизмы будут прописаны в гарантиях безопасности.

Однако вопрос контроля над возможной демилитаризованной свободной зоной на Донбассе пока не проработан.

Детализированной концепции свободной экономической зоны пока нет... Мы обязательно будем проговаривать это с обществом,
– заверил президент.

Кроме того, он отметил, что стремление россиян вытеснить Украину с Донбасса не является новостью, в их "розовых мечтах" говорится вообще о том, чтобы украинцев не было на территории собственного государства. "Но у нас есть своя земля, своя территориальная целостность, свое государство и свои интересы. Мы будем действовать в соответствии интересов Украины", – добавил Зеленский.

Напомним, накануне политтехнолог Михаил Шейтельман эксклюзивно рассказал для 24 Канала о тайной встрече Владимира Путина с российским бизнесом. В частности, речь шла о требованиях страны-агрессора по выходу из Донбасса и использования мощностей Запорожской АЭС для добычи криптовалюты.

Какие детали были известны ранее?

  • Напомним, детали 20-пунктного мирного плана стали известны 24 декабря. Речь шла о вероятности создания свободных экономических зон в Энергодаре и на Донбассе – Краматорск и Славянск.

  • В таком случае оккупанты также будут вынуждены отступить на определенное расстояние, чтобы эта зона оставалась демилитаризованной.

  • Кроме того, новое морское соглашение будет предусматривать демилитаризацию Кинбурнской косы и использование Украиной Днепра и Черного моря для коммерческой деятельности.