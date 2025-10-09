Тарифы на газ для населения не отражают его реальной стоимости, а с увеличением импорта из-за российских ударов разница с фактической ценой будет только расти. Эксперт по энергетике рассказал, почему нужно пересмотреть тарифы и не тратить бюджетные деньги на "дешевый" газ.

Почему нужно поднять тарифы на газ для населения?

Украина вынуждена импортировать больше газа, ведь Россия уничтожила 60% добычи этого топлива. Решение Правительства не поднимать тарифы для населения на новый отопительный сезон является ошибочным, рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт в сфере энергетики Святослав Павлюк.

Сейчас заложенная в газовом тарифе стоимость топлива почти втрое меньше средневзвешенной цена на энергетической бирже (7,96 гривны за кубометр против более 20 гривен). Эксперт Святослав Павлюк говорит, что рост объемов импортного газа должен отражаться в цене для бытовых потребителей, иначе этот разрыв только углубит долговой кризис.

Святослав Павлюк Директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Если мы раньше разбавляли импортный дорогой газ более дешевым украинским и как-то сводили концы с концами, но плохо сводили, потому что ежегодно имели миллиарды долгов по разнице в тарифах. То сейчас мы выходим в ситуацию, когда импортного газа будет больше, чем собственного. Это в цене как-то надо учитывать. Мы не можем продавать газ населению дешевле, чем мы его покупаем, потому что надо иметь источник, откуда его взять.

Заметим! По данным Bloomberg, Украине нужно импортировать около 4,4 миллиарда кубических метров газа для прохождения отопительного сезона. Это будет стоить бюджету почти 2 миллиарда евро. Всего на зиму страна требует минимум 14,5 миллиардов кубометров газа.

Каких изменений требует политика дотаций коммунальной сферы?

Из-за несоответствия действующих тарифов и реальных цен на энергоносители в Украине создали механизм для покрытия этой разницы. Он предусматривал возможность для громад компенсировать недостаток из направленных им 4% налога на доходы физических лиц.

Однако на практике этот механизм сработал не везде, поэтому в следующем году громады могут потерять эти деньги.

Зато в проекте бюджета на 2026 год на компенсацию разницы в тарифах в сфере централизованного отопления заложили 15,2 миллиарда гривен. Деньги должны распределить и направить в регионы.

В то же время Правительство заморозило цены на природный газ для населения и бюджетных учреждений до 31 марта 2026 года. Это означает, что государство дотирует именно этот вид топлива.

Эксперт Святослав Павлюк считает, что целесообразнее для Украины будет уравнять дотации на гигакалории тепла, полученные из газа и других источников. Это будет стимулировать инвестиции в другие виды топлива.

Нужно принять политическое решение, чтобы субсидировать гигакалорию, а не газ. Потому что мы с этим газом убили все. Есть много городов, которые поставили котельные на пеллеты, щепу, то есть на местные виды биомассы, на какие-то дрова и тому подобное. Они практически все стоят. Это потому, что фактически генерируемая из местной биомассы гигакалория дороже, чем генерируемая из газа. Потому что экономика газа, который доплачивается на две трети бюджетом, убивает любую мотивацию использовать местные виды топлива и инвестировать в это,

говорит эксперт.

Что ждет Украину в новом отопительном сезоне?