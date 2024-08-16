Какая стоимость куба газа будет с 1 сентября
16 августа 2024, 15:30Читати новину українською
Источник:"Нафтогаз"
Украинских потребителей обслуживают разные регуляторы. Большинство граждан обеспечивает газом "Нафтогаз".
Вырастет ли тариф на газ
Стоимость газа для бытовых потребителей должна оставаться без изменений в сентябре. Регулятор "Нафтогаз" зафиксировал свой тариф как минимум до мая 2025 года.
Читайте также Швейцария заморозила 1,5 миллиарда долларов, принадлежащих российскому олигарху Керимову
В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед.
Тариф в "Нафтогазе" не меняется уже в течение нескольких сезонов. Сейчас он составляет 7,96 гривны за кубометр.
У других регуляторов стоимость газоснабжения такая: