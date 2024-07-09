Каким будет тариф на свет для украинцев в июле

В июне тариф на электроэнергию вырос. На это решение повлияло много факторов, в частности, значительное повреждение энергетической инфраструктуры и сокращение мощностей.

Изменится ли тариф в июле

В июле тариф для бытовых потребителей будет оставаться без изменений. То есть за 1 киловатт-час украинцам придется платить 4,32 гривны.

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Ранее этот тариф составлял 2,64 гривны за киловатт-час. Соответственно, из-за роста стоимости электроэнергии, июньские платежки, которые получат украинцы в июле, будут увеличены.

Почему тариф на электроэнергию вырос

То есть, если раньше семья, которая потребляла 250 киловатт, платила 660 гривен, то теперь эта сумма будет уже 1 080 гривен.

Рост тарифа прежде всего связано с повреждениями генерирующих мощностей. Украина не имеет возможности самостоятельно закрывать все свои потребности. Соответственно, экспорт электроэнергии был остановлен. Более того, иногда для поддержки украинской энергосистемы, осуществляется импорт сырья.

Для ремонта некоторых энергетических предприятий понадобится около года. Финансовых возможностей для восстановления энергосистемы у Украины недостаточно. Увеличение тарифа позволит лишь частично закрыть эти потребности. Ускорению восстановления будет способствовать увеличение внешнего финансирования.