Один из тарифов в 2026 году предлагают поднять на 20% по сравнению с текущим годом. Это может повлиять на украинскую промышленность.

Как хотят поднять тариф?

Оператор системы передачи Укрэнерго предлагает установить тариф на передачу на 2026 год на уровне 823,77 гривен за мегаватт-час, сообщает 24 Канал со ссылкой на ExPro.

Смотрите также Старт отопительного сезона 2025: что стоит знать о субсидиях и какие актуальные тарифы

Это на 20% больше тарифа на текущий год. Зато тариф на передачу для предприятий "зеленой" металлургии предлагается установить на уровне 467,83 гривен за мегаватт-час, что на 30% больше действующего тарифа.

Среди официальных причин повышения тарифа:

уменьшение объемов производства и передачи электроэнергии;

увеличение компенсаций на технологические расходы, зарплат в Укрэнерго, кредитных выплат и расходов на спецобязательства для расчетов с ВИЭ-генерацией.

Окончательное утверждение тарифа на передачу НКРЭКУ состоится ориентировочно в декабре 2025 года.

Также, предлагается установить тариф на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологического) управления на 2026 год на уровне 141,23 гривен за мегаватт-час, что на 42,7% больше тарифа на текущий год.

Заметьте! Увеличение тарифа на передачу электроэнергии означает повышение стоимости услуг, которые предоставляет Укрэнерго за транспортировку электроэнергии от производителя к потребителю.

Как рост тарифа на передачу электроэнергии влияет на промышленность?

В прошлом году тариф повысили с 528,57 гривен за мегаватт-час до 686,23 гривен за мегаватт-час, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию работодателей Украины.

Тогда в Федерации сообщили, что такое изменение тарифов будет иметь без преувеличения негативное влияние не только на работу из-за падения производства и потери конкурентоспособности их продукции.

Следствием роста себестоимости такой продукции будет рост цен, в том числе и на товары первой необходимости и социальные группы товаров, а также на товары, обеспечивающих обороноспособность нашего государства в условиях полномасштабной войны. И я уже не говорю о потере конкурентоспособности продукции, которая экспортируется,

– рассказала директор Департамента ФРУ Ольга Кулик.

Какие тарифы на коммуналку для населения действуют в Украине?