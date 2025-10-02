Один з тарифів у 2026 році пропонують підняти на 20% у порівнянні з поточним роком. Це може вплинути на українську промисловість.

Як хочуть підняти тариф?

Оператор системи передачі Укренерго пропонує встановити тариф на передачу на 2026 рік на рівні 823,77 гривень за мегават-годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на ExPro.

Це на 20% більше за тариф на поточний рік. Натомість тариф на передачу для підприємств "зеленої" металургії пропонується встановити на рівні 467,83 гривень за мегават-годину, що на 30% більше за чинний тариф.

Серед офіційних причин підвищення тарифу:

зменшення обсягів виробництва та передачі електроенергії;

збільшення компенсацій на технологічні витрати, зарплат в Укренерго, кредитних виплат та витрат на спецобов’язки для розрахунків з ВДЕ-генерацією.

Остаточне затвердження тарифу на передачу НКРЕКП відбудеться орієнтовно у грудні 2025 року.

Також, пропонується встановити тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 2026 рік на рівні 141,23 гривень за мегават-годину, що на 42,7% більше за тариф на поточний рік.

Зауважте! Збільшення тарифу на передачу електроенергії означає підвищення вартості послуг, які надає Укренерго за транспортування електроенергії від виробника до споживача.

Як зростанням тарифу на передачу електроенергії впливає на промисловість?

Торік тариф підвищили з з 528,57 гривень за мегават-годину до 686,23 гривень за мегават-годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію роботодавців України.

Тоді у Федерації повідомили, що така зміна тарифів матиме без перебільшення негативний вплив не лише на роботу через падіння виробництва та втрати конкурентоздатності їх продукції.

Наслідком зростання собівартості такої продукції буде зростання цін, в тому числі і на товари першої необхідності та соціальні групи товарів, а також на товари, що забезпечують обороноздатність нашої держави в умовах повномасштабної війни. І я вже не кажу про втрату конкурентоздатності продукції, яка експортується,

– розповіла директорка Департаменту ФРУ Ольга Кулик.

