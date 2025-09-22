Якими будуть тарифи на світло у жовтні?

Скільки доведеться заплатити у жовтні 2025 року за світло, розповідає 24 Канал.

Тариф на електроенергію в жовтні жодних змін не зазнає. Вартість світла електроенергії становитиме 4,32 кіловата на годину для побутових споживачів.

Однак слід також враховувати нічний тариф на світло. Якщо лічильник двозонний, то з 7 ранку до 23 вечора вартість електроенергії коштує звичні 4,32 гривні за кіловат-годину, а в інший час – 2,16 гривні.

Водночас існує ще й тризонний лічильник. Він дозволить українцям сплачувати за таким тарифом:

з 8 ранку до 11 та з 20 вечора до 22 за кіловат-годину слід заплатити 6,48 гривні; з 7 ранку до 8, а також з 11 до 20, а ще з 22 до 23 кіловат – 4,32 гривні.

Зверніть увагу! У години, що залишилися (тобто з 23 до 7), вартість кіловата становитиме 1,73 гривні.

Що відомо про ціни на світло для бізнесу?

Нові ціни на електроенергію для бізнесу ухвалили ще 25 липня. Чинності вони набули 31 липня. Таким чином Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила в 1,6 раза граничні ціни.

Тому з 17:00 до 23:00 нові прайс-кепи становлять:

15 000 гривень за мегават-годину – на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку; 16 000 гривень за мегават-годину – на балансуючому ринку.

Важливо! В інші години доби прайс-кепи залишаються без змін.

