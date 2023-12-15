В одной из областей Украины тариф на воду вырастет на 38%

С 1 января 2024 во Львове повысятся тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для тех, кто пользуется индивидуальными договорами. Для тех жителей Львова, у которых нет счетчиков, стоимость услуг по водоснабжению увеличится на 37,7%, а для тех, у кого есть счетчики, вырастет на 6,2%.

Как изменится тариф

Централизованное водоснабжение для потребителей, не имеющих квартирных счетчиков на воду, составит 19,63 гривны. Имеющие счетчик будут платить 31,15 гривны. Для сравнения, сейчас потребители, у которых есть счетчики, платят 29,34 гривны.

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А за водоотвод потребители без счетчиков будут платить 39,26 гривны, со счетчиками – 50,78 гривны.

Почему цена вырастет

Во Львовводоканале объяснили, что плата за воду вырастет по нескольким причинам.

Рост платы за абонентское обслуживание связан с ростом затрат на распределение объемов потребленных услуг между потребителями, начисление и взимание платы за потребленные коммунальные услуги, формирование счетов за предоставленные услуги и их разнесение потребителям, снятие показателей водомеров, осуществление обследований сетей, а также за выполнение других функций, связанных с обслуживанием потребителей,

- говорят в учреждении.

Собственно, перерасчет произвели, учитывая рост прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 2024 год и корректировку индекса цен производителей.