Украинцам подготовиться: изменятся ли тарифы на ЖКУ в сентябре

В целом тарифы на ЖКУ меняться не планируют. Однако некоторых все же ждет подорожание водоснабжения.

Что с тарифами на воду

Стоимость водоснабжения изменится в некоторых регионах Украины. В частности:

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С 1 сентября 2024 года жители Виноградовской общины на Закарпатье получат рост тарифов. Он составит 28 гривен за кубометр, а на водоотведение – 29,80 гривны за кубометр с учетом НДС.

Новые тарифы на водоснабжение и водоотведение введут и в Киевской области. В частности, будет пересмотрен тариф для коммунального предприятия "Гореничи", принадлежащего Белогородскому сельскому совету Бучанского района. Он составит 34,16 гривны за кубометр с НДС, а для бюджетных учреждений и других потребителей - 53,45 гривны за кубометр.

Изменится ли цена на свет

В сентябре повышения тарифов на свет ждать не стоит. Для обычных потребителей цена останется на уровне 4,32 гривны за киловатт-час. Стоимость изменится после апреля 2025 года.

Сколько будет стоить газ

Более 90% украинцев пользуются услугами "Нафтогаза" и соответственно платят по их тарифу – 7,96 гривны за кубометр. Стоимость этого ресурса меняться не будет.