Тарифы на газ заморозили: сколько будет стоить кубометр для украинцев с 1 ноября

Тариф на газ для украинцев не менялся в течение последних нескольких лет. Речь идет именно о бытовых потребителях. Правительство приняло решение о том, что будут делать с ценами на газ в течение отопительного сезона 2026–2027 годов.

Сколько будет стоить газ для населения зимой

Для подавляющего большинства украинских семей, которых обслуживает компания "Нафтогаз", базовый тариф на газ с 1 ноября зафиксирован на уровне 7,96 гривны за кубометр. Эта цена будет действовать как минимум до 31 марта 2027 года, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Хотя львиная доля потребителей покупает топливо у указанного поставщика, на рынке продолжают работать и другие компании. Их коммерческие предложения различаются, поэтому итоговая сумма в счете напрямую зависит от того, с кем заключен договор.

По данным портала "ГазПравда", расценки поставщиков в настоящее время колеблются от 7,96 до почти 10 гривен за кубометр:

ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны за кубометр;

ООО "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 гривны за кубометр;

ООО "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны за кубометр;

ООО "Прикарпатэнерготрейд" – 7,98 гривны за кубометр;

ООО "Ритейл Сервис" (СветГаз) – 9,99 гривны за кубометр;

ООО "Галнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр;

ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны за кубометр.

Как рассчитывается плата за распределение и доставку газа

Помимо стоимости потребленного ресурса, украинцы ежемесячно оплачивают поставку голубого топлива по отдельной квитанции. Тарифы на распределение газа также заморожены, однако их размер существенно различается в зависимости от региона проживания и оператора газораспределительных сетей.

Конечная сумма в платежке за доставку не зависит от объема газа, сожженного в текущем месяце. Ее рассчитывают индивидуально на основе потребления за прошлый "газовый год" (период с 1 октября по 30 сентября).

Важно! Чтобы рассчитать плату за доставку газа, общее количество потребленных кубометров за газовый год делят на 12 месяцев и умножают на фиксированный тариф вашего местного облгаза.