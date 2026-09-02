Электричество, газ, вода: что изменится в счетах с 1 сентября

С началом осени в Украине обновляются правила начисления некоторых коммунальных платежей; в частности, в отдельных городах вырастет стоимость водоснабжения. В то же время цены на газ и электроэнергию для большинства бытовых потребителей останутся на прежнем уровне.

Что будет с ценами на газ для населения в сентябре

Для подавляющего большинства украинцев, а это около 98% или более 12 миллионов домохозяйств, являющихся клиентами "Нафтогаза", тариф остается стабильно фиксированным на уровне 7,96 гривны за кубометр, сообщает"Газ.Правда".

Эта цена действует в рамках годового тарифного плана "Фиксированный", срок действия которого официально продлен до 30 апреля 2027 года. Другие поставщики "голубого топлива" предлагают годовые тарифы в диапазоне от 7,96 до 9,99 гривны за кубометр:

потребители ООО "Ритейл Сервис" (СветГаз) должны платить – 9,99 гривны за кубометр;

потребители ООО "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) должны платить – 8,46 гривны за кубометр;

ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны за кубометр;

ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны за кубометр;

ООО "Галнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр;

ООО "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 гривны за кубометр;

ООО "Прикарпатэнерготрейд" – 7,98 гривны за кубометр.

Что будет с тарифами на воду

В Украине нет единого общенационального тарифа на воду, поскольку каждый местный водоканал устанавливает собственные расценки, которые впоследствии утверждаются регулятором или местными властями.

С 1 сентября 2026 года исполнительный комитет Белоцерковского городского совета повышает тарифы на воду для местных жителей. Причиной такого шага стало критическое финансовое положение коммунального предприятия ООО "Белоцерковвода", сообщает местный городской совет.

Татьяна Бойко Руководитель ООО "Белоцерковвода" Я работаю на этом предприятии 40 лет, и в таком состоянии, как сейчас, оно не было ни в 90-е годы, ни в начале войны. Счета арестованы, потому что у нас задолженность за электроэнергию, сотрудников мало, мы не можем найти никого, кто согласился бы работать за зарплату в размере 8 тысяч гривен. Чтобы рассчитаться за электроэнергию, нам нужны средства.

Помимо прямого повышения стоимости кубометра, некоторые города идут по пути введения абонентской платы. Это фиксированный платеж за обслуживание договоров и счетчиков, который начисляется дополнительно к стоимости потребленной воды.

Например, с 1 сентября Первомайский водоканал вводит такую плату для потребителей с индивидуальными договорами: 23 гривны за водоснабжение и 17 гривен за водоотведение, что в сумме составит 40 гривен в месяц независимо от объема потребления, сообщает КП "Первомайское управление водопроводно-канализационного хозяйства".

Аналогичная ситуация наблюдается и в Киеве, где тариф "Киевводоканала" держится на уровне 30,384 гривны за кубометр. Однако в столице действует ежемесячная абонплата, достигающая 94,38 гривны.

В Одессе новый повышенный тариф в размере 65,54 гривны за кубометр вступил в силу еще 15 августа. Именно в сентябре жители получат первые счета по новым расценкам.

Важно! В Кропивницком лишь планировалось резкое повышение тарифа с 45,97 до 109,14 гривны. Это решение пока не принято. Как известно, еще 28 августа депутаты Кировоградской областной Рады не поддержали решение о повышении тарифа на водоснабжение и водоотведение предприятием "Днепр-Кировоград".

Как изменится тариф на электроэнергию с 1 сентября

С 1 сентября базовый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не изменится и составит 4,32 гривны за киловатт-час. В то же время часть украинцев может сократить расходы на свет вдвое, если перейдет на многозонный учет, отмечают в ПАО "Львовоблэнерго".

Обратите внимание! Установка такого прибора позволяет гибко регулировать размер тарифа в зависимости от времени использования энергоемких приборов, например, перенося работу бойлера или стиральной машины на ночное время.

Например, двухзонный счетчик позволяет существенно сократить ночные расходы. В период с 23:00 до 07:00 применяется льготная ставка 2,16 гривны за киловатт, тогда как с 07:00 до 23:00 действует стандартная цена 4,32 гривны. Еще больше экономить ночью можно с трехзонным прибором:

тариф с 23:00 до 07:00, благодаря трехзонному счетчику, снижается до 1,73 гривны за киловатт-час;

в пиковые часы, а именно с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00, стоимость возрастает до 6,48 гривны;

а с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 придется платить базовую ставку в размере 4,32 гривны.

Когда может вырасти цена на электроэнергию для бытовых потребителей

Действующий тариф на электроэнергию в размере 4,32 гривны официально зафиксирован решением правительства до 31 октября 2026 года. Эта цена удерживается благодаря механизму возложения специальных обязательств, который компенсирует разницу между рыночной стоимостью и тарифом для населения.

Кроме того, уже с 1 октября возобновляется льготный тариф для домохозяйств с электроотоплением, который составит 2,64 гривны за киловатт-час на первые 2000 киловатт в месяц.