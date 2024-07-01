Какими будут тарифы на коммунальные услуги в Украине

С 1 июля украинцам придется платить больше за некоторые коммунальные услуги. По сравнению с маем 2024 года, счет за электроэнергию для тех, кто потребляет 170 киловатт-часов, вырастет на 285 гривен.

Тарифы на электроэнергию

С 1 июня стоимость электроэнергии составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Это решение приняли на заседании Кабинета министров Украины, и такой тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года включительно. То есть с 1 июля цены на электроэнергию не будут меняться.

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Как отметили в Минэнерго, при среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 киловатт-часов, платежка за электроэнергию по сравнению с маем 2024 года вырастет на 285 гривен.

На период отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля следующего года) для потребителей, которые используют электроотопительные установки, предусмотрен льготный тариф – 2,64 гривны за киловатт-час, но только при условии, что в это время потребление электроэнергии не будет превышать 2 000 киловатт-часов в месяц.

Кроме того, "ночной тариф" для потребителей, которые имеют установленные двухзонные счетчики, составит 2,16 гривны за киловатт-часов.

Сколько будет стоить газ

С 1 июля 2024 года стоимость газа для 98% бытовых потребителей в Украине останется без изменений и составит 7,96 гривны за кубометр газа. Такую цену "Нафтогаз Украины" будет сохранять до 30 апреля 2025 года.

Как изменится стоимость воды с 1 июля

Стоимость голубого топлива для потребителей 11 других газоснабжающих компаний будет колебаться от 7,70 до 9,99 гривны.

Согласно информации от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, тарифы на воду останутся без изменений с 1 июля 2024 года.

Большинство потребителей будут платить за водоснабжение и водоотвод столько же, сколько платили с февраля 2022 года.

Однако в некоторых населенных пунктах стоимость воды может вырасти, если местные власти примут такое решение. Например, в городе Смела Черкасской области цены на воду уже дважды повышались после начала полномасштабного вторжения России.