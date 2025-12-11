Тариф на свет в 2026 году: вырастут ли суммы в платежках

Фиксированная цена на электроэнергию для населения будет действовать как минимум до весны 2026 года. Однако в дальнейшем тариф на свет может вырасти. Национальный банк допустил возможность частичного повышения цен из-за значительных потребностей в восстановлении поврежденной обстрелами энергосистемы, но другие официальные источники пока не анонсировали изменений в тарифе.

Стоит ли ожидать повышения тарифа на свет в 2026 году

Рост цен на электроэнергию для населения возможен, однако их повышение до рыночного уровня маловероятно. Об этом в комментариях 24 Каналу рассказали экономист Олег Пендзин и эксперт по вопросам энергетики Владимир Омельченко.

Смотрите также Часть украинцев получит скидку на свет: кто может платить вдвое меньше

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Наверное, мы увидим летом 2026 года рост цен для населения как минимум на электроэнергию. Но все равно будет оставаться разница между фактической ценой, рыночной, и ценой государственно регулируемой.

Эксперт Владимир Омельченко также предполагает возможность пересмотра тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей в 2026 году.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова На электроэнергию может быть повышен в апреле. Это зависит от экономической политики правительства. Если такая политика будет, то это реалистично. Если нет, то нет.

В июльском инфляционном отчете НБУ прогнозировал, что до конца 2025 года действующие тарифы на электроэнергию, отопление, газ и поставки горячей воды пересматривать не будут. Однако предполагал, что в 2026 году из-за сложной ситуации в энергетике возможен постепенный рост тарифов в сторону экономически обоснованных уровней.

В отчете НБУ по состоянию на октябрь появился прогноз о возможности частичного повышения тарифа на электроэнергию.

Прогнозом также предполагается, что по мере нормализации экономической ситуации начнется постепенное приведение тарифов на отдельные услуги ЖКХ к рыночно обоснованным уровням. В то же время другим техническим предположением прогноза является частичное повышение цен на электроэнергию для населения в 2026 году, учитывая высокие потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры,

– говорится в отчете Нацбанка.

Заметим! По данным Экономической Правды, Министерство экономики на 2026 – 2028 годы прогнозировало ежегодный рост цены на электроэнергию для бытовых потребителей на 15%.

Напомним, что по состоянию на декабрь 2025 года в Украине действует фиксированная цена на электроэнергию для населения – 4,32 гривны за киловатт. Для потребителей, которые используют электроотопительные установки, предусмотрен льготный тариф:

2,64 гривны в случае использования до 2 тысяч киловатт-часов в месяц;

4,32 гривны, когда месячный объем потребления превышает более 2 тысяч киловатт-часов.

Как росла цена на электроэнергию во время полномасштабной войны

С 2019 года в Украине ввели режим возложения специальных обязанностей (ВСО) на участников рынка электрической энергии. Он обязывает Энергоатом и Укргидроэнерго обеспечивать бытовых потребителей доступной электроэнергией. На практике это означает установление фиксированных цен для населения.

Последний раз для бытовых потребителей тариф на свет меняли с 1 июня 2024 года, установив цену на уровне 4,32 гривны за киловатт. Цена должна была действовать до 31 октября 2025 года, однако правительство продлило режим ВСО до 30 апреля 2026 года.

До последнего повышения действовал тариф 2,64 гривны за киловатт электроэнергии независимо от потребленного объема. Его установили с 1 июня 2023 года, учитывая потребность в средствах для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими обстрелами.

Перед началом полномасштабной войны и до 31 мая 2023 года для индивидуальных бытовых потребителей действовали фиксированные цены на электроэнергию в зависимости от объемов ее использования:

1,44 гривны за киловатт, если месячное потребление менее 250 киловатт-часов;

1,68 гривны за киловатт при объеме более 250 киловатт-часов.

Как тариф для населения отличается от рыночных цен на электроэнергию

По словам эксперта Владимира Омельченко, фиксированная цена на киловатт электроэнергии для населения более чем вдвое ниже рыночной.

Для населения практически дотационный тариф со стороны энергетических компаний. У нас, например, рыночная цена для промышленности – более 10 гривен, а цена для населения – 4,32 гривны.

Экономист Олег Пендзин отмечает, что для части бытовых потребителей Украины рыночные цены на электроэнергию могут стать значительным финансовым бременем.

Рыночную стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в первую очередь на электрическую энергию и газ, население же не потянет. Надо понимать, что право на субсидии ограничено: не все имеют и не в полном объеме. Очень серьезно растет задолженность за коммунальные услуги: она достигла безумного уровня,

– говорит эксперт.

Важно! По данным "Опендатабота" от ноября, долги населения за электроэнергию среди всех накопленных в 2025 году составляют 6,2%.

Стоит ли менять политику фиксированных цен на коммунальные услуги

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев рассказал 24 Каналу о своем видении альтернативы для установления фиксированных цен на коммунальные услуги.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований На мой взгляд, все специальные обязанности нужно было давно заменить адресной монетарной помощью потребителям. То есть цены по всей Украине рыночные, а те, кто имеет право на льготу, получают на свой счет, на свою карточку определенную сумму для того, чтобы можно было заплатить эту рыночную цену.

Экономист Олег Пендзин считает, что государство должно субсидировать исключительно малообеспеченных украинцев.

Устанавливаете общерыночные правила, как в Европе, как везде, на оплату услуг. А для тех малообеспеченных, которые подтверждено не могут оплачивать их физически, расширяйте субсидирование, механизм поддержки, предоставляйте кучу разных способов для того, чтобы тем людям помочь,

– говорит эксперт.

Обратите внимание! За 2024 год в Украине сократилось количество домохозяйств, которые получают субсидии на коммунальные услуги, сообщило издание The Page. По состоянию на 1 января 2025 года в Украине насчитали 1,7 миллиона получателей помощи от государства, что на 267,7 тысячи меньше, чем было годом ранее. Также сократился средний размер: с 1 707 гривен до 1 692 гривен.

Эксперт по вопросам энергетики Владимир Омельченко высказал мнение, что действующую модель субсидирования населения можно заменить на более эффективную.

Какова ситуация в энергосистеме Украины