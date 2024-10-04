Какая цена на свет будет с 1 октября

В этом году стоимость электроэнергии выросла почти вдвое. Сейчас украинцы платят 4,32 гривны за киловатт.

Кто может платить за свет меньше

В октябре стоимость электроэнергии останется без изменений. Как сообщает компания Yasno, тариф на свет для бытовых потребителей будет неизменным как минимум до мая 2025 года.

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Уменьшить стоимость коммунальных платежей могут граждане, пользующиеся электроотоплением. Для них тариф будет составлять 2,64 гривны за киловатт-час если:

электроотопление официально зарегистрировано;

объем потребленного сырья не превышает 2 тысячи киловатт.

Обратите внимание! Скидка действует как для коллективных, так и бытовых потребителей электроотопления с 1 октября по 30 апреля.

Также уменьшить стоимость коммуналки можно, установив счетчик на несколько зон. В частности, двухзонный. Это устройство "делит" тариф: