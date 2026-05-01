"Люди давно этого хотели": Трамп отменит особую пошлину для Британии после визита короля

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменит тарифы на шотландский виски для Великобритании. Это станет не только важной торговой уступкой Соединенному Королевству, но и должно укрепить связи между странами.

Почему Трамп отменяет пошлины для Британии?

Об отмене тарифов Трамп объявил после четырехдневного визита британского короля Чарльза III и королевы Камиллы в Америку, пишет Politico.

Дональд Трамп Президент США В честь короля и королевы Соединенного Королевства, которые только что покинули Белый дом и вскоре вернутся в свою замечательную страну, я отменяю тарифы и ограничения на виски.

Деталей решения глава Белого дома сразу не сообщил. Однако впоследствии объяснил журналистам, что снял все ограничения для Шотландии и американского штата Кентукки в сфере виски и бурбона. И теперь давние партнеры могут снова свободно вести торговлю.

Люди давно хотели этого, ведь между странами существовала замечательная торговля, особенно в сфере использования деревянных бочек,

– добавил Трамп.

И хотя сам президент алкоголя не употребляет, однако отмену тарифов представил как шаг для усиления сотрудничества между шотландскими и кентуккийскими производителями алкоголя, а также как жест благодарности британской королевской семье.

Позже торговый представитель США Джеймисон Грир отметил, что это решение стало частью более широкого торгового соглашения между странами. Оно также предусматривает расширение доступа на рынки для нескольких важных отраслей, в частности говядины, фармацевтики и этанола.

США и Великобритания решили, что в процессе дальнейшей реализации соглашения Соединенные Штаты предоставят льготный доступ по пошлинам для виски, произведенного в Великобритании, а также льготные условия для других американских и британских товаров,

– говорится в заявлении Грира.

Важно! В Букингемском дворце, кстати, уже отреагировали на отмену пошлины на виски. Там заявили, что король Чарльз III выражает искреннюю благодарность Трампу за решение, которое будет иметь важное значение для британской индустрии виски.

Почему отмена пошлины важна для Британии?

Пошлины на шотландский виски долгое время оставались одним из главных торговых споров между США и Великобританией, пишет Bloomberg.

Шотландские производители при поддержке американских компаний несколько месяцев продвигали отмену 10% пошлины на виски. Они настаивали, что отмена тарифов будет выгодной для обеих стран.

Дело в том, что США остаются крупнейшим потребителем шотландского виски. По данным Ассоциации шотландского виски, в 2025 году производители экспортировали этого напитка в США почти на 1 миллиард долларов.

С другой стороны, Шотландия ежегодно тратит сотни миллионов долларов на закупку дубовых бочек у производителей из Кентукки. Их шотландские винокурни применяют для хранения и выдержки виски.

Эта сделка является значительным толчком для отрасли. Производители смогут немного легче вздохнуть в период серьезного давления на сектор,

– пояснил исполнительный директор ассоциации Марк Кент.

Добавим, что любовь Трампа к тарифам серьезно ударила по отрасли. По данным ассоциации, экспорт шотландского виски в США в 2025 году упал на 15%.

Заметьте! Решение Трампа отменить тарифы, вероятно, связано еще и с его особым отношением к королю Чарльзу III. В комментарии 24 Каналу политический эксперт Андрей Городницкий объяснил, что американский президент гораздо больше уважает британского монарха, чем других политиков, потому что для него "это нечто чрезвычайное".

Какие отношения между США и Британией?

Решение Трампа по пошлине стало важной дипломатической победой для Британии, которая пытается восстановить так называемые особые отношения. с США. Дело в том, что в последнее время двусторонние связи между странами значительно охладели.

В последние месяцы Трамп неоднократно критиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера, в частности, из-за разногласий по войне в Иране. Недавно глава Белого дома даже пригрозил пересмотреть торговое соглашение между странами, которое они заключили в прошлом году.

Также Трамп пригрозил ввести против Великобритании "большие пошлины" на импорт. в ответ на британский налог на цифровые услуги.