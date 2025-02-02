Сколько украинцы будут платить за свет, воду и газ в феврале 2025 года

Немало украинцев волнует вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги в Украине. Речь идет в частности об электроэнергии, водоснабжении и газе.

Какой будет тариф на свет в феврале 2025 года

Однако в феврале повышать цену на электроэнергию правительство страны не планирует, пишет 24 канал со ссылкой на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Он отметил, что тарифы на свет в течение этого отопительного сезона остаются стабильными. По состоянию на сейчас цена колеблется от 2,64 до 4,32 гривны за киловатт-час. И эта цена будет действовать до 30 апреля 2025 года.

В то же время для тех, кто пользуется двухзонными счетчиками, с 23:00 до 07:00 действует ночной тариф – 2,16 гривны за киловатт-час.

Украинцы, которые установили электроотопительные системы, будут платить 2,64 гривны за киловатт-час. Но только если их месячное потребление не превышает 2000 киловатт-час.

Важно! Киловатты, использованные сверх этого лимита, придется оплатить по полной цене.

Цены на водоснабжение в феврале

В феврале 2025 года цены на водоснабжение не изменятся. Вопрос о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод до сих пор находится в стадии обсуждения.

Однако в этом вопросе есть важный нюанс. В некоторых общинах решение о росте тарифов на воду могут принимать местные органы власти.

Обратите внимание! Тогда тарифы могут вырасти без согласования с НКРЭКУ.

Сколько будет стоить куб газа в феврале

Денис Шмыгаль заявил, что до апреля 2025 года цены на газ будут оставаться в силе. Поэтому в феврале украинцы будут платить за газ 7 гривен 96 копеек за кубический метр, если они пользуются услугами Нафтогаза.

Цены на газ у остальных поставщиков будут колебаться в пределах от 7,79 гривны за кубометр до 9,99 гривны.

Заметьте! Тарифы на отопление для населения также будут оставаться без изменений.