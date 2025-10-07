Американский президент Дональд Трамп ввел 50% тарифы на индийский импорт, наказав Нью-Дели за покупку российской нефти. Однако сверхвысокие пошлины бьют не только по Индии, но и по соседним странам.

Что прогнозирует Всемирный банк?

Всемирный банк ухудшил прогноз экономического роста стран Южной Азии почти на один процентный пункт из-за жестких тарифов США для Индии. Поскольку она является крупнейшей тамошней экономикой, то пошлины давят на перспективы развития всего региона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Банк прогнозирует, что рост Южной Азии в 2026 году замедлится до 5,8% по сравнению с 6,6% в этом году – сильнее, чем ожидалось.

При этом новый прогноз на следующий год является самым низким показателем для региона за последние 25 лет, без учета периодов глобальных экономических спадов.

Южная Азия имеет огромный экономический потенциал и остается самым быстрорастущим регионом в мире. Однако страны должны активно работать над устранением рисков для роста,

– отметил вице-президент Всемирного банка по вопросам Южной Азии Йоханнес Цутт.

Прогноз по росту ВВП Индии на следующий финансовый год снизили на 0,2% – до 6,3%

В Непале из-за экономической неопределенности уровень роста может упасть до 2,1% уже в этом году.

На Мальдивах прогнозируют финансовые трудности значительные обязательства по уплате долга и низкие валютные резервы.

Зато в Бангладеше благодаря увеличению инвестиций ожидается ускорение роста в 2026–2027 финансовом году,. А на Шри-Ланке рост туризма и количества денежных переводов помогает укрепить экономические перспективы на 2026 год.

Всемирный банк предостерегает, что перспективы Южной Азии остаются уязвимыми из-за вызовов глобальной экономики, искусственный интеллект и социальную нестабильность.

Каждый из этих шоков может взаимодействовать с высоким уровнем задолженности и слабостью финансового сектора, создавая дополнительное финансовое давление,

– добавили эксперты банка.

Важно! Ранее, по данным Bloomberg, главный экономический советник Индии В. Ананта Нагесваран сообщил, что введенные Трампом 50% тарифы могут привести к уменьшению ВВП страны на 0,5% уже в этом году.

Влияние тарифов США на Индию: что известно?