Президент США направил письмо лидеру Сербии, чтобы сообщить о введении новых тарифов. Они начнут действовать для Сербии и других стран с 1 августа.

Какие тарифы Трамп ввел для Сербии

С 1 августа для Сербии будут действовать новые пошлины в размере 35%, сообщает 24 Канал со ссылкой на службу быстрого реагирования Белого дома.

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В своем письме Трамп отметил, что США решили продолжать экономическое сотрудничество со страной, несмотря на "значительный торговый дефицит". Однако в дальнейшем это должно происходить на более справедливых условиях торговли

Начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с Сербии тариф в размере 35% на все сербские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных тарифов. Пожалуйста, поймите, что цифра в 35% гораздо меньше, чем нужна для устранения диспропорции торгового дефицита, который мы имеем с вашей страной,

– сообщил Трамп в письме.

Что известно о новых тарифах Трампа

8 июля Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Японии, Южной Кореи, Малайзии, Казахстана, Лаоса, Мьянмы и Южной Африки.

На Японию, Южную Корею, Малайзию и Казахстан планируют наложить тариф в 25%. На продукцию из Южной Африки – 30%, из Лаоса и Мьянмы – 40%. Аналогичные письма получили и Тунис, Индонезия, Босния, Бангладеш, Сербия, Камбоджа, Таиланд и некоторые другие.

Однако сразу же Белый дом обнародовал указ Трампа о продлении торговых переговоров до 1 августа. То есть 47 президент США снова отсрочил введение тарифов (нынешняя пауза должна была закончиться 9 июля).

Страны могут избежать новых тарифов, если к этому времени удастся достичь договоренностей.