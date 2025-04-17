Мировая торговля может обвалиться из-за тарифов Трампа: прогноз ВТО

Всемирная торговая организация существенно пересмотрела свой прогноз по объемам глобальной торговли товарами в 2025 году. Теперь вместо роста ожидается незначительное падение.

Какие прогнозы ВТО

Согласно новому отчету, объемы торговли уменьшатся на 0,2%, хотя еще осенью прогнозировался рост на 3%, передает 24 Канал со ссылкой на отчет ВТО.

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В ВТО предупреждают, что при неблагоприятном развитии ситуации мировая торговля может сократиться на 1,5%. Причиной таких изменений называют обострение тарифной политики, начатое администрацией Дональда Трампа.

В то же время прогнозируется рост мировой торговли услугами на 4% в 2025 году – это ниже предыдущих ожиданий почти на 1 пункт.

В 2026 году товарная торговля может восстановиться и вырасти на 2,5%, тогда как глобальный ВВП, по оценкам, вырастет на 2,2% в 2025-м и на 2,4% в 2026 году.

Заметьте! Гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала выразила обеспокоенность из-за неопределенности в глобальной торговой политике, в частности из-за торгового напряжения между США и Китаем.

Снижение торговли из-за пошлин

В ВТО прогнозируют, что введение "зеркальных тарифов" и сопутствующая неопределенность могут снизить объемы торговли товарами на 1,4 процентного пункта. В 2025 году экспорт из Северной Америки может сократиться на 12,6%, импорт – на 9,6%, тогда как в Азии ожидается рост на 1,6%, а в Европе – на 1-1,9%.

Всемирная торговая организация предупреждает, что обострение торгового напряжения между США и Китаем может изменить глобальные потоки торговли и усилить конкуренцию со стороны Китая для других стран.

К слову! По прогнозу ВТО, в 2025 году Китай увеличит объемы экспорта в большинство регионов мира на 4-9%, кроме Северной Америки