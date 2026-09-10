"Чистый терроризм": эксперт рассказал, грозит ли Украине топливный кризис из-за атак России на АЗС

Россия начала новую волну запугивания украинцев, совершая атаки на заправочные станции и пытаясь спровоцировать панику среди водителей. Между тем в сети распространяются списки якобы возможных целей врага в разных уголках столицы. Однако способны ли эти удары вызвать дефицит топлива и остановить транспорт?

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в беседе с 24 Каналом высказал предположение о том, существует ли риск ударов по АЗС в Киеве и области. Он высказал свое мнение о вероятности возникновения топливного кризиса.

Возможен ли дефицит топлива в Киеве?

Эксперт отметил, что враг уже обстрелял более 300 заправок в прифронтовых областях, однако 80% из них возобновили работу. По его мнению, Россия применяет такую тактику в качестве зеркального ответа на удары по ее энергетическому сектору.

Это говорит о том, что это абсолютно бессмысленные атаки с точки зрения нанесения нам ущерба или достижения какого-либо эффекта. То есть это чистый терроризм,

– подчеркнул Сергей Куюн.

Спикер подчеркнул, что в прифронтовых регионах оккупанты используют FPV-дроны и беспилотники типа "Молния", которые недоступны для нанесения ударов по Киеву. В то же время эксперт сомневается, что враг будет массово атаковать АЗС в столице с помощью "Шахедов".

В Киеве на сегодняшний день 250 станций, в области – 570. В сумме это составляет более 800 станций. Нереально вывести из строя или достичь какого-то критического процента,

– заверил директор консалтинговой группы "А-95".

Он добавил, что даже подвергшиеся атакам заправки вскоре возобновляют работу, поэтому топливного кризиса или скачка цен ожидать не стоит.

Эксперт высказал предположение, будут ли россияне продолжать наносить удары по АЗС: смотрите видео

Напомним, что 10 сентября около 10:30 в Киеве российский реактивный беспилотник попал в АЗС рядом с ТРЦ Respublika Park. По предварительным данным, ранения получили 4 человека, трое раненых были госпитализированы. Ранее в телеграм-каналах появилась неподтвержденная информация о якобы списке из 20 АЗС, которые враг может атаковать в ближайшее время. АЗС, в которую попал российский дрон, была в этом списке.