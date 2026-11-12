Как удары по российским НПЗ вызвали скачок цен на продукты

Последствия западных санкций и успешные действия украинских сил продолжают разрушать внутренний рынок страны-агрессора. Уже в ближайшее время граждане враждебного государства почувствуют этот удар по собственным кошелькам при каждом походе в магазин.

Что произошло с логистикой противника и как это отразится на кошельках обычных россиян

В России зафиксировали резкое подорожание грузовых перевозок, что стало прямым следствием масштабного топливного кризиса. По состоянию на конец октября тарифы на обычные тентованные грузовики подскочили на 28,3%, а на специализированные рефрижераторы – на 27,6%, пишут российские СМИ.

Перевозчики бьют тревогу, ведь такие скачки тарифов гарантированно приведут к пересмотру цен на продовольствие. Больше всего пострадает логистика мясной и молочной продукции, а также других скоропортящихся товаров, требующих специальных условий доставки.

Все зависит от того, какую долю в стоимости конкретного товара составляет доставка,

– признал генеральный директор CARGO.RUN Тимур Каримов.

Он добавил, что если высокие транспортные тарифы сохранятся, они будут оказывать дополнительное давление на конечные цены для потребителей.

Почему российский бизнес оказался на грани коллапса

Помимо дефицита топлива, отрасль добивает принудительный переход на электронную транспортную накладную, который стартовал 1 сентября. Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов отметил, что к таким изменениям оказались готовы лишь гиганты рынка, тогда как для среднего и малого бизнеса новые государственные требования стали серьезным вызовом.

Резкий рост тарифов начался еще в третьем квартале 2026 года, когда стоимость автоперевозок подскочила на 11,5%. Главными причинами стали летняя волна топливного кризиса и вынужденная приостановка работы черноморских портов. Напомним, что в России вновь начали вводить ограничения на покупку топлива, а первопричиной этого коллапса стало возобновление украинских атак на нефтеперерабатывающие объекты противника.

Кстати, Евросоюз расширяет санкционное давление на Россию сразу по нескольким направлениям. На этот раз ограничения затронут структуры, которые помогали стране обходить предыдущие запреты и финансировать гибридную войну.