Россия станет зависимой от импорта топлива: что убило нефтеперерабатывающую отрасль
- Россия может до конца года стать зависимой от импорта топлива на уровне до 60% из-за недофинансирования и отсталости НПЗ.
- Дефицит бензина и дизеля достиг 20% от внутренних потребностей и дизеля достиг 20% от внутренних потребностей, а правительство пытается стабилизировать ситуацию, разрешая опасные экологические присадки.
Топливный кризис в России прогрессирует, поэтому страна вынуждена закупать топливо в Беларуси. Стабилизация ситуации с помощью запрета экспорта бензина не помогла.
Сколько топлива вынуждена будет импортировать Россия?
Россия может до конца года оказаться в зависимости от импорта топлива на уровне до 60%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Топливный кризис, охвативший Россию, стал не столько следствием отдельных аварий или санкций. Некогда прибыльную отрасль убили годы недофинансирования, технологической изоляции и ошибочных управленческих решений.
Российские НПЗ остаются отсталыми по технологиям и структуре производства. Когда часть этих заводов прекратила работу, страна фактически потеряла значительную часть внутренних мощностей. Поэтому без минимум 6 месяцев ремонта в спокойных условиях Россия может до конца года оказаться в зависимости от импорта топлива на уровне до 60%.
После запрета экспорта бензина в сентябре правительство пыталось стабилизировать ситуацию, но этот шаг только обострил кризис. Именно внешние продажи давали возможность компенсировать хронические убытки и частично финансировать модернизацию отрасли.
Теперь предприятия лишены ресурсов для обновления, а ценовое регулирование на внутреннем рынке создает искусственный дефицит.
Как Россия теряет энергетическую мощь?
Дефицит топлива, продолжающий расти, свидетельствует о серьезных проблемах Москвы, сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
Он отмечает, что сейчас Россия превратилась из "энергетической сверхдержавы" не только в сырьевой придаток Китая, но и в импортера бензина.
Этому, в частности, способствовали успешные удары украинских дронов по российским НПЗ:
- В сентябре в России простаивали рекордные 38% мощностей по переработке нефти;
- Производство топлива уменьшилось примерно на миллион тонн;
- Дефицит бензина и дизеля достиг 20% от внутренних потребностей страны.
По словам Коваленко, в итоге Россия проигрывает по всем направлениям:
- бюджет недополучает доходы;
- на АЗС растут очереди;
- по регионам вводят ограничения на продажи горючего.
Пытаясь удержать рынок горючего, российское правительство даже готово разрешить запрещенные в мире из-за опасности экологических заболеваний присадки, а также пойти на экологические компромиссы, губительные для двигателей автомобилей.
Что известно о топливном кризисе в России?
Топливный кризис в России охватил более 57 регионов из-за атак украинских дронов на НПЗ, ограничения продажи топлива и очереди на заправках. На оккупированных территориях, таких как Крым, ситуация критическая.
Цены на бензин в России выросли на 12,73% за год, что является рекордом за последние 14 лет из-за атак украинских дронов на НПЗ. Украинские атаки остановили почти 40% российских НПЗ, что вызвало дефицит бензина и повысило цены.
Украинские дроны наносят прицельные удары по энергетическому сектору России, что вызывает дефицит топлива до 20%.