Топливный кризис в России прогрессирует, поэтому страна вынуждена закупать топливо в Беларуси. Стабилизация ситуации с помощью запрета экспорта бензина не помогла.

Сколько топлива вынуждена будет импортировать Россия?

Россия может до конца года оказаться в зависимости от импорта топлива на уровне до 60%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Топливный кризис, охвативший Россию, стал не столько следствием отдельных аварий или санкций. Некогда прибыльную отрасль убили годы недофинансирования, технологической изоляции и ошибочных управленческих решений.

Российские НПЗ остаются отсталыми по технологиям и структуре производства. Когда часть этих заводов прекратила работу, страна фактически потеряла значительную часть внутренних мощностей. Поэтому без минимум 6 месяцев ремонта в спокойных условиях Россия может до конца года оказаться в зависимости от импорта топлива на уровне до 60%.

После запрета экспорта бензина в сентябре правительство пыталось стабилизировать ситуацию, но этот шаг только обострил кризис. Именно внешние продажи давали возможность компенсировать хронические убытки и частично финансировать модернизацию отрасли.

Теперь предприятия лишены ресурсов для обновления, а ценовое регулирование на внутреннем рынке создает искусственный дефицит.

Как Россия теряет энергетическую мощь?

Дефицит топлива, продолжающий расти, свидетельствует о серьезных проблемах Москвы, сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Он отмечает, что сейчас Россия превратилась из "энергетической сверхдержавы" не только в сырьевой придаток Китая, но и в импортера бензина.

Этому, в частности, способствовали успешные удары украинских дронов по российским НПЗ:

В сентябре в России простаивали рекордные 38% мощностей по переработке нефти;

Производство топлива уменьшилось примерно на миллион тонн;

Дефицит бензина и дизеля достиг 20% от внутренних потребностей страны.

По словам Коваленко, в итоге Россия проигрывает по всем направлениям:

бюджет недополучает доходы;

на АЗС растут очереди;

по регионам вводят ограничения на продажи горючего.

Пытаясь удержать рынок горючего, российское правительство даже готово разрешить запрещенные в мире из-за опасности экологических заболеваний присадки, а также пойти на экологические компромиссы, губительные для двигателей автомобилей.

Что известно о топливном кризисе в России?