Дефицит топлива: эксперт рассказал, что ждет украинцев зимой

Украина вступает в холодный сезон с избытком топлива, поэтому постепенное формирование запасов для генераторов не должно привести к дефициту. В то же время ситуация может измениться. Например, если из-за повреждений логистической инфраструктуры люди одновременно начнут скупать топливо.

Будет ли дефицит топлива зимой

В комментарии 24 Каналу директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что в настоящее время поставки топлива превышают потребление.

У нас сейчас профицит топлива, и, соответственно, никаких угроз нет,

– сказал эксперт.

Куюн объясняет это, в частности:

падением потребления со стороны промышленности;

и аграрного сектора.

В то же время импорт топлива остается на высоком уровне. Поэтому небольшие запасы для генераторов, которые люди будут формировать постепенно, не создадут проблем для рынка.

Важно! Куюн подчеркивает, что риск возникает именно тогда, когда большое количество людей начинает покупать топливо одновременно.

Если все вместе бросятся в один момент, то возникнет уже реальная проблема,

– пояснил эксперт.

Прошлой зимой, по его словам, в Киевском регионе в отдельный период потребление топлива выросло примерно на 35%. Несмотря на это, рынок смог удовлетворить такой спрос.

Отметим, что обычно краткосрочный рост потребления составляет около 5 – 10% и не создает для рынка серьезной нагрузки.

Какой запас топлива стоит иметь сейчас

Куюн советует водителям иметь запас примерно на 2 – 3 недели. Это нужно на случай, если из-за повреждения определенного маршрута поставщикам понадобится время для перестройки логистики.

Для водителя, который расходует до 100 литров топлива в месяц, это ориентировочно 50 – 70 литров.

Именно к этому нужно заранее готовиться. Если этого не произойдет – слава Богу,

– отметил эксперт.

В то же время массово скупать топливо не стоит. Речь идет о небольшом запасе на случай временных перебоев. Что касается дизельного топлива, Куюн советует дождаться перехода на зимние марки топлива.

Пока эксперт не прогнозирует дефицита топлива зимой. В то же время из-за войны полностью исключать краткосрочные перебои с поставками нельзя.

К слову, цены на топливо на украинских АЗС существенно выросли за последнюю неделю. По состоянию на 25 сентября цены следующие: примерно 91,90 гривны придется заплатить за литр А-95 премиум, 88,85 гривны – за литр А-95. А вот дизельное топливо достигло в среднем 97,90 гривны за литр, автогаз – 43,97 гривны за литр. В настоящее время государство принимает ряд мер, чтобы стабилизировать цены на топливо.