Заявления о дефиците топлива в Украине: действительно ли в стране не хватает дизельного топлива

В Украине распространяются манипулятивные заявления о ограничении продажи топлива. Якобы сети АЗС ограничили отпуск до 100 литров на одного клиента.

Есть ли в Украине дефицит дизельного топлива

Причиной ограничений в Украине называют нехватку топлива и проблемы с поставками, что сообщили в Центре стратегических коммуникаций.

Отмечается, что широко распространенные сообщения манипулятивно подают информацию как ограничения для всех клиентов. Так создается впечатление масштабного дефицита топлива. Кроме того, так провоцируются панические настроения.

Информация о введении сетью ОККО ограничений на продажу топлива не соответствует действительности. Об этом сообщили в компании.

Лимит в 100 литров касается исключительно отпуска топлива в канистры. В то же время он не распространяется на заправку транспортных средств.

Напомним, что в сети распространялась информация о том, что автозаправочные станции в Украине начинают вводить лимиты на отпуск дизельного топлива одному клиенту. Одной из сетей, которая уже ввела лимиты, как раз называли "ОККО".

В частности, Кирилл Буданов ранее сообщал, что топливного кризиса в Киеве не будет. Он подчеркнул, что не видит для этого никаких признаков.