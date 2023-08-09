Объемы достигли годового минимума: торги на криптобиржах значительно снизились

Объем торгов на криптовалютном рынке рекордно упал с начала 2023 года. На централизованных биржах они составили 2,36 триллиона долларов.

Торги на рынке криптовалюты рекордно упали

В общем, прослеживаются следующие тенденции на рынке:

Читайте также Dogecoin прогнозируют рост: какие пять фактов на это могут повлиять

торговая активность на CEX – снизилась на 12%;

спотовая торговля – до 515 миллиардов долларов, на 10,5%;

деривативы – на 12,7%, до 1,85 триллиона долларов.

Такое снижение может быть связано с отсутствием волатильности биткойна и Ethereum. В некоторые дни июля ВТС практически не изменялся в цене.

Рыночная доля Binance снижается уже 5 месяцев подряд. Таким образом, в июле спотовая торговля достигла 208 миллиардов долларов, а рыночная доля упала на 40,4%.

На фоне неудач Binance выросла доля следующих бирж:

UpBit – на 42,3% до 29,8 миллиарда долларов;

Bithumb – на 27,9% до 6,09 миллиарда долларов;

CoinOne – на 4,72% до 1,39 миллиарда долларов.

Самая успешная криптовалюта июля

В июле самой успешной криптовалютой стала Kaspa (KAS), которая за месяц успела подскочить на дистанции на 91%, а за год – на 6525%.

Kaspa создает экосистему, где полезность и производительность являются приоритетами. Поэтому она может обрабатывать до 100 блоков в секунду, обеспечивая высокую пропускную способность.

Больше ростом монеты повлияло постоянное накопление этой валюты, а также появление покупателей из других протоколов. К примеру участники сообщества Ethereum повысили привлекательность монет.