Обсяги досягли річного мінімуму: торги на криптобіржах значно знизилися

Обсяги торгів на криптовалютному ринку рекордно впали з початку 2023 року. На централізованих біржах вони склали 2,36 трильйона доларів.

Торги на ринку криптовалюти рекордно впали

Загалом прослідковуються такі тенденції на ринку:

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торговельна активність на CEX – знизилася на 12%;

спотова торгівля – до 515 мільярдів доларів, на 10,5%;

деривативи – на 12,7%, до 1,85 трильйона доларів.

Таке зниження можу бути пов'язане з відсутністю волатильності біткойна та Ethereum. У деякі дні липня ВТС практично не змінювався у ціні.

Ринкова частка Binance знижується вже 5 місяць поспіль. Таким чином у липні спотова торгівля сягнула 208 мільярдів доларів, а ринкова частка впала на 40,4%.

На фоні невдач Binance зросла частка наступних бірж:

UpBit – на 42,3% до 29,8 мільярда доларів;

Bithumb – на 27,9% до 6,09 мільярда доларів;

CoinOne – на 4,72% до 1,39 мільярда доларів.

Найуспішніша криптовалюта липня

У липні найуспішнішою криптовалютою стала Kaspa (KAS), яка за місяць встигла підскочити на дистанції на 91%, а за рік – на 6 525%.

Kaspa створює екосистему, в якій корисність та продуктивність є пріоритетами. Тому вона може обробляти до 100 блоків за секунду, забезпечуючи високу пропускну здатність.

Найбільше на зріст монети повпливало постійне накопичення цієї валюти, а також поява покупців з інших протоколів. Наприклад учасники спільноти Ethereum підвищили привабливість монет.