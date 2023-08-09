Обсяги досягли річного мінімуму: торги на криптобіржах значно знизилися
Джерело:CCData
Обсяги торгів на криптовалютному ринку рекордно впали з початку 2023 року. На централізованих біржах вони склали 2,36 трильйона доларів.
Торги на ринку криптовалюти рекордно впали
Загалом прослідковуються такі тенденції на ринку:
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- торговельна активність на CEX – знизилася на 12%;
- спотова торгівля – до 515 мільярдів доларів, на 10,5%;
- деривативи – на 12,7%, до 1,85 трильйона доларів.
Таке зниження можу бути пов'язане з відсутністю волатильності біткойна та Ethereum. У деякі дні липня ВТС практично не змінювався у ціні.Зверніть увагу! Ринкова частка Binance знижується вже 5 місяць поспіль. Таким чином у липні спотова торгівля сягнула 208 мільярдів доларів, а ринкова частка впала на 40,4%.
На фоні невдач Binance зросла частка наступних бірж:
- UpBit – на 42,3% до 29,8 мільярда доларів;
- Bithumb – на 27,9% до 6,09 мільярда доларів;
- CoinOne – на 4,72% до 1,39 мільярда доларів.
Найуспішніша криптовалюта липня
У липні найуспішнішою криптовалютою стала Kaspa (KAS), яка за місяць встигла підскочити на дистанції на 91%, а за рік – на 6 525%.Зверніть увагу! Kaspa створює екосистему, в якій корисність та продуктивність є пріоритетами. Тому вона може обробляти до 100 блоків за секунду, забезпечуючи високу пропускну здатність.
Найбільше на зріст монети повпливало постійне накопичення цієї валюти, а також поява покупців з інших протоколів. Наприклад учасники спільноти Ethereum підвищили привабливість монет.WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.