Трамп объявил о прорыве в сделке с Южной Кореей: Сеулу придется платить

Президент США Дональд Трамп отправился на саммит в Южную Корею. Там после встречи с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мюном американский лидер объявил, что Вашингтон и Сеул в конце концов согласовали все детали напряженной торговой сделки.

О чем договорились Трамп и Ли?

Об этом Трамп заявил во время ужина с Ли и другими региональными лидерами на полях форума Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Мы достигли договоренности, практически все согласовали,

– отметил Трамп.

США и Южная Корея еще в конце июля представили торговое соглашение между странами. Оно позволило Сеулу избежать жестких американских пошлин на свои товары.

В то же время Южная Корея согласилась инвестировать 350 миллиардов долларов в США в обмен на снижение тарифов. Однако переговоры по структуре этих инвестиций вызвали бурные споры и не позволяли финализировать соглашение.

Сейчас же Трамп и Ли согласились, что Сеул сможет разделить обещанный фонд инвестиций в 350 миллиардов долларов:

200 миллиардов Южная Корея предоставит в денежной форме. Они будут выплачиваться траншами по 20 миллиардов.

Еще 150 миллиардов пойдут на развитие судостроительной отрасли, которую Сеул поможет восстановить по инициативе Трампа.

Почему торговая сделка важна для Сеула?

Заметим, что Вашингтон и Сеул более двух месяцев безрезультатно обсуждали механизм инвестиций в США. Южнокорейские чиновники в середине октября даже отправились в Вашингтон, чтобы найти компромисс, пишет Bloomberg.

Дело в том, что Трамп настаивал, чтобы Сеул внес всю сумму инвестиций авансом, то есть сразу.

Однако Южная Корея выступила против этого, отмечая, что эти средства составляют более 80% ее валютных резервов и такие масштабные инвестиции ударят по ее финансовой системе.

Важно! Южной Корее крайне важно достичь окончательного соглашения с США, поскольку экспорт составляет более 40% ее ВВП. Договоренности с Вашингтоном помогут укрепить экономическую стабильность страны. К тому же Соединенные Штаты затягивали со снижением тарифов на импорт южнокорейских автомобилей, что поставило корейских производителей в невыгодное положение по сравнению с конкурентами из Японии.

