Трамп объявил о прорыве в сделке с Южной Кореей: Сеулу придется платить
- США и Южная Корея согласовали торговое соглашение, что позволяет Сеулу избежать жестких американских пошлин.
- Южная Корея инвестирует 350 миллиардов долларов в США с распределением, включая 200 миллиардов в денежной форме и 150 миллиардов на судостроительную отрасль.
Президент США Дональд Трамп отправился на саммит в Южную Корею. Там после встречи с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мюном американский лидер объявил, что Вашингтон и Сеул в конце концов согласовали все детали напряженной торговой сделки.
О чем договорились Трамп и Ли?
Об этом Трамп заявил во время ужина с Ли и другими региональными лидерами на полях форума Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Мы достигли договоренности, практически все согласовали,
– отметил Трамп.
США и Южная Корея еще в конце июля представили торговое соглашение между странами. Оно позволило Сеулу избежать жестких американских пошлин на свои товары.
В то же время Южная Корея согласилась инвестировать 350 миллиардов долларов в США в обмен на снижение тарифов. Однако переговоры по структуре этих инвестиций вызвали бурные споры и не позволяли финализировать соглашение.
Сейчас же Трамп и Ли согласились, что Сеул сможет разделить обещанный фонд инвестиций в 350 миллиардов долларов:
- 200 миллиардов Южная Корея предоставит в денежной форме. Они будут выплачиваться траншами по 20 миллиардов.
- Еще 150 миллиардов пойдут на развитие судостроительной отрасли, которую Сеул поможет восстановить по инициативе Трампа.
Почему торговая сделка важна для Сеула?
Заметим, что Вашингтон и Сеул более двух месяцев безрезультатно обсуждали механизм инвестиций в США. Южнокорейские чиновники в середине октября даже отправились в Вашингтон, чтобы найти компромисс, пишет Bloomberg.
- Дело в том, что Трамп настаивал, чтобы Сеул внес всю сумму инвестиций авансом, то есть сразу.
- Однако Южная Корея выступила против этого, отмечая, что эти средства составляют более 80% ее валютных резервов и такие масштабные инвестиции ударят по ее финансовой системе.
Важно! Южной Корее крайне важно достичь окончательного соглашения с США, поскольку экспорт составляет более 40% ее ВВП. Договоренности с Вашингтоном помогут укрепить экономическую стабильность страны. К тому же Соединенные Штаты затягивали со снижением тарифов на импорт южнокорейских автомобилей, что поставило корейских производителей в невыгодное положение по сравнению с конкурентами из Японии.
От кого еще США хотят инвестиций?
Южная Корея – не единственное государство, от которого Трамп требует больших финансовых вливаний в США в обмен на торговые преференции.
В сентябре Вашингтон достиг договоренностей с Японией: пошлины на импорт автомобилей и ряда других товаров из Токио были снижены. Впрочем, уступки имели цену – Япония обязалась инвестировать в США 550 миллиардов долларов. При этом Трамп отметил, что деньги должны поступить сразу, назвав это "авансом".
В конце Трамп и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также объявили о заключении нового торгового соглашения между США и ЕС, однако также с выгодой для Вашингтона. По соглашению, европейские компании должны инвестировать 600 миллиардов долларов в стратегические сектора США до 2028 года.