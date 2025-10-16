Торговое напряжение между США и Китаем вокруг редкоземельных металлов растет. Вашингтон и Пекин обмениваются взаимными обвинениями и резкими заявлениями.

Что говорят США и Китай?

В четверг, 16 октября, государственные медиа Китая опубликовали "семь пунктов опровержения" на критику США относительно экспортных ограничений на редкоземельные металлы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

США призывают Пекин ослабить контроль над экспортом редкоземельных элементов.

Торговый представитель Вашингтона Джеймисон Грир назвал новые ограничения Китая "попыткой захватить власть над глобальными цепочками поставок".

При этом он предположил, что Китай может избежать 100% пошлин, которыми угрожает президент Дональд Трамп, если отменит экспортные ограничения на редкоземельные элементы.

В ответ Китай заявил, что, мол, заблаговременно уведомил Вашингтон о новой системе выдачи лицензий на экспорт этих критических материалов. Более того, добавил, что она соответствует правилам, которые действуют во всех ведущих экономиках мира.

Как растет напряжение между США и Китаем?

Словесная война за редкоземельные металлы продолжается между Вашингтоном и Пекином со времени телефонного разговора Трампа и Си Цзиньпина в сентябре. С тех пор обе стороны обвиняют друг друга в эскалации напряжения накануне возможных переговоров лидеров.

Китай говорит, что обострение ситуации произошло после решения США расширить список субъектов, которые, по их мнению, обходят экспортные ограничения на высокотехнологичное оборудование. В перечень добавили китайские компании.

В США настаивают, что напряжение началось именно после введения Китаем контроля над экспортом критических минералов, что Трамп назвал "шокирующим шагом".

США годами преувеличивают вопрос национальной безопасности и злоупотребляют экспортными ограничениями, применяя дискриминационные практики против Китая,

– отмечает официальное издание Коммунистической партии Китая People's Daily.

В то же время Китай подчеркивает, что, мол, американский список экспортных ограничений включает более 3000 позиций, тогда как китайский – всего около 900.

Стоит знать! США еще с 1950-х годов применяет ограничения на экспорт, чтобы запрещать иностранным производителям микрочипов продавать продукцию Китая, если она создана с использованием американских технологий.

Что известно об экспортных ограничениях Китая?