ЕС готовится уменьшить зависимость от Китая из-за ограничений на экспорт редкоземельных материалов

Европа критикует Китай за расширение ограничений на экспорт редкоземельных элементов. Поэтому блок планирует уменьшить зависимость от металлов, так как уменьшил зависимость от России в 2022 году.

Как ЕС хочет уменьшить зависимость?

Европейский Союз разрабатывает новый план по ограничению своей зависимости от критически важного китайского сырья, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, заявила, что ЕС будет стремиться ускорить партнерство в сфере критически важных сырьевых ресурсов с такими странами, как:

Австралия;

Канада;

Чили;

Гренландия;

Казахстан;

Узбекистан;

Украина.

План также будет включать усиление усилий по переработке критически важного сырья, используемого в продуктах, продаваемых в Европе.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить доступ к альтернативным источникам критически важного сырья в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе для наших европейских промышленных отраслей,

– сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, схема под названием RESourceEU будет похожей на план, разработанный ЕС после вторжения Москвы в Украину в 2022 году, чтобы сократить свою зависимость от российской энергии.

Мы сосредоточимся на всем, от совместных закупок до накопления запасов. Мы увеличим инвестиции в стратегические проекты по производству и переработке критически важного сырья здесь, в Европейском Союзе,

– добавила чиновница.

Китай получил доступ к промышленным тайнам Германии

В то время как немецкие фирмы борются с новыми китайскими ограничениями по редкоземельных элементов, они передают Пекину конфиденциальную информацию о цепочках поставок, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Китай потенциально может использовать это для давления на производителей или закрытия производственных линий в Германии. Однако даже когда немецкие компании разглашают коммерческие тайны Китая, их собственное правительство действует вслепую.

Хотя китайские чиновники требуют подробной информации, прежде чем одобрять экспорт редкоземельных элементов, Берлин не имеет таких рычагов влияния на собственные компании и не имеет немедленной стратегии решения этой проблемы,

– пишут в издании.

В целом кризис, назревающий в Берлине, является еще одним следствием развертывания торговой войны между США и Китаем. Вашингтон годами использовал зависимость Китая от американской продукции как оружие, а Пекин теперь следует этому примеру, дестабилизируя основные экономики мира, которые, как и Германия, привязали свою экономику к китайским поставок.

Торговая война США и Китая и ее последствия