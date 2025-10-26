ЄС готується зменшити залежність від Китаю через обмеження на експорт рідкісноземів

Європа критикує Китай за розширення обмежень на експорт рідкісноземельних елементів. Тому блок планує зменшити залежність від металів, так як зменшив залежність від Росії у 2022 році.

Як ЄС хоче зменшити залежність?

Європейський Союз розробляє новий план щодо обмеження своєї залежності від критично важливої ​​китайської сировини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, заявила, що ЄС прагнутиме пришвидшити партнерство у сфері критично важливих сировинних ресурсів з такими країнами, як:

Австралія;

Канада;

Чилі;

Гренландія;

Казахстан;

Узбекистан;

Україна.

План також включатиме посилення зусиль щодо переробки критично важливої ​​сировини, що використовується в продуктах, які продаються в Європі.

Мета полягає в тому, щоб забезпечити доступ до альтернативних джерел критично важливої ​​сировини у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі для наших європейських промислових галузей,

– сказала фон дер Ляєн.

За її словами, схема під назвою RESourceEU буде схожою на план, розроблений ЄС після вторгнення Москви в Україну у 2022 році, щоб скоротити свою залежність від російської енергії.

Ми зосередимося на всьому, від спільних закупівель до накопичення запасів. Ми збільшимо інвестиції у стратегічні проекти з виробництва та переробки критично важливої ​​сировини тут, у Європейському Союзі,

– додала посадовиця.

Китай отримав доступ до промислових таємниць Німеччини

У той час як німецькі фірми борються з новими китайськими обмеженнями щодо рідкісноземельних елементів, вони передають Пекіну конфіденційну інформацію про ланцюги поставок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Китай потенційно може використовувати це для тиску на виробників або закриття виробничих ліній у Німеччині. Однак навіть коли німецькі компанії розголошують комерційні таємниці Китаю, їхній власний уряд діє наосліп.

Хоча китайські чиновники вимагають детальної інформації, перш ніж схвалювати експорт рідкоземельних елементів, Берлін не має таких важелів впливу на власні компанії та не має негайної стратегії вирішення цієї проблеми,

– пишуть у виданні.

Загалом криза, що назріває в Берліні, є ще одним наслідком розгортання торговельної війни між США та Китаєм. Вашингтон роками використовував залежність Китаю від американської продукції як зброю, а Пекін тепер наслідує цей приклад, дестабілізуючи основні економіки світу, які, як і Німеччина, прив'язали свою економіку до китайських поставок.

