Правоохранители Польши разоблачили масштабную схему незаконной торговли люксовыми автомобилями, которые отправляли в Беларусь и Россию в обход санкций. Группа дельцов действовала в нескольких европейских странах в период с 2021по 2025 год.

Какую отправляли машины в Россию и Беларусь?

Полицейские задержали 20 человек, подозреваемых в участии в этой организованной преступной группе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центральное бюро расследований Польши (CBŚP).

Смотрите также Много опасностей и один позитив: NYT раскрыл последствия санкций Запада против России

Подозреваемые действовали в Польше, Литве, Чехии, Германии и других странах Европы.

Группа покупала в европейских автосалонах роскошные автомобили таких марок, как BMW, Mercedes, Mercedes Porsche, Lexus и Range Rover.

Затем эти машины перепродавали другим компаниям, которые сбывали машины покупателям в странах Евросоюза.

Оттуда автомобили снова отправляли в Польшу, а затем продавали в Россию и Беларусь в обход санкций – преимущественно через белорусские, азербайджанские и казахские фирмы.

При этом группа использовала так называемых "транзитных лиц" и создавала компании, чтобы увеличить цепи транзакций и скрыть преступный характер операций.

По данным следствия, в результате этой схемы в Россию незаконно переправили около 600 люксовых автомобилей. А компании, которые контролировали участники преступной группы, незаконно вернули себе НДС на сумму более 40 миллионов злотых.

Во время обысков следователи изъяли имущество: роскошные часы, ювелирные изделия и наличные в разных валютах,

– сообщают в полиции Польши.

Также полиция заблокировала средства на банковских счетах подозреваемых – всего более 10 миллионов злотых.

Прокуратура Люблина выдвинула задержанным ряд обвинений:

в участии в организованной преступной группе;

в отмывании денег;

и в нарушении санкций, примененных против России и Беларуси.

Трех подозреваемых также обвинили в руководстве группой и временно арестовали их на 3 месяца.

Некоторые преступления, в которых подозревают членов группы, квалифицируют как тяжкие. В общем им грозят высокие штрафы и лишение свободы сроком до трех лет.

Важно! Это не первый случай, когда роскошные машины из Европы попадают в Россию и Беларусь в обход санкций. Ранее Financial Times раскрыло по меньшей мере пять российских предприятий, которые нелегально импортируют в страну европейские автомобили, в частности модели с двигателями, подпадающих под санкционные ограничения.

Какие еще схемы торговли автомобилями известны?