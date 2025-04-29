Миллиардные потери: как на украинскую экономику повлияет отмена торгового безвиза с ЕС

В июне Евросоюз планирует отменить торговый безвиз с Украиной. Это может нанести серьезный удар по аграрному сектору и привести к падению ВВП.

Как отмена безвиза повлияет на экономику Украины

Приостановление либерализованной торговли между Украиной и Европой может привести к потере миллиардной валютной выручки, сообщает 24 Канал.

Подробнее Цена солидарности: как по Украине ударит отмена торгового безвиза с ЕС

Для Киева этот экспорт является жизненно важным, ведь он поддерживает опору и устойчивость страны в условиях полномасштабной войны и сокращения помощи со стороны США. Отмена торгового безвиза может нанести серьезный удар по аграрному сектору Украины.

Обратите внимание! По оценкам Украинского клуба аграрного бизнеса, агроэкспортеры могут потерять до 3,3 миллиарда евро, а экономика страны – до 2,5% ВВП в этом году.

Справятся ли аграрии с новыми правилами

Сейчас морские порты до сих пор преимущественно заблокированы и работают только для перевозки сыпучих грузов, поэтому продажа украинских переработанных и фасованных продуктов зависят исключительно от "Путей солидарности":

Если мы не сможем заменить наши традиционные рынки европейскими, некоторые из этих продуктов вообще не будут производиться, что повлияет на ВВП Украины. Кроме потенциальной потери 2,5% ВВП до конца года, аннулируют прогноз НБУ по росту на 3,6%,

– говорит Председатель комитета по евроинтеграции Украинского клуба аграрного бизнеса Александра Авраменко.

В таком случае также сократятся налоговые поступления, а поскольку ВСУ полностью финансируются из государственного бюджета, это может ослабить оборонные возможности страны.

В то же время эксперт по вопросам торговой политики Центра европейской политики Светлана Таран говорит, что украинские аграрные компании вряд ли смогут быстро переориентироваться на новые рынки и заключить альтернативные контракты.

В прошлом году ЕС сохранил положительное сальдо торговли с Украиной в размере 10 миллиардов евро, а общий объем двусторонней торговли достиг почти 50 миллиардов евро – напоминание о том, что эти отношения являются далеко не односторонними.

Важно! В случае отмены "торгового безвиза" Украина снова будет торговать с ЕС по правилам, которые действовали до 2022 года. Это означает, что объемы беспошлинного экспорта могут фактически вернуться к уровню 2021 года, когда после превышения лимитов на продукцию применялись пошлины.