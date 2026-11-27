Мировой рынок стоит на пороге серьезных изменений из-за жесткой экономической политики Вашингтона. Угроза масштабных финансовых потерь заставляет ключевых игроков срочно пересматривать правила игры.

Почему Вашингтон и Нью-Дели спешат заключить соглашение

Переговоры о торговом соглашении между Индией и США приблизились к завершающей стадии. Процесс резко ускорился после того, как администрация Дональда Трампа предложила ввести пошлины до 25% на индийские товары, о чем пишет Bloomberg.

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял подтвердил, что препятствия, которые ранее тормозили процесс, постепенно исчезают. Если стороны придут к соглашению, ставка пошлины может быть снижена до 17%. Это даст индийским экспортерам серьезное преимущество перед конкурентами из Вьетнама, Малайзии и Бангладеш.

Важно! Новые тарифные инициативы США стали следствием расследования в отношении политики Индии, что, по мнению Вашингтона, приводит к созданию избыточных производственных мощностей и нанесению ущерба американской торговле. Нью-Дели отвергает эти обвинения, подчеркивая необходимость разрешать споры исключительно за столом переговоров. Однако угроза повышения пошлин создает серьезную неопределенность для бизнеса, вынуждая индийское правительство действовать на опережение.

Что известно о предыстории торговых маневров Индии

Обе страны пытаются согласовать торговый пакт еще с февраля, однако процесс осложнялся американскими проверками и новыми санкциями в отношении российской нефти. Ощутив удар от тарифной политики США, Индия начала массово искать запасные аэродромы. Нью-Дели уже форсирует переговоры о свободной торговле с ЕС, Канадой, Мексикой и Чили.

Ожидается, что европейское соглашение вступит в силу уже весной следующего года, а договор с Канадой могут объявить во время ближайшего визита премьера Нарендры Моди.