Великобритания и Европейский Союз согласовали новые правила торговли, которые должны облегчить обмен товарами и сократить расходы бизнеса. Эти договоренности должны стать частью перезагрузки отношений после Brexit.

О чем договорились Великобритания и ЕС

После длительных переговоров стороны договорились о масштабном упрощении торговли продовольствием. Об этом стало известно после саммита ЕС и Великобритании, который состоялся 20 ноября, сообщает Reuters.

Новые правила позволят экспортировать продукцию животного и растительного происхождения, в частности семена и мясные продукты, без бюрократических сертификатов и изнурительных проверок на границах.

По предварительным подсчетам британского правительства, это решение будет ежегодно приносить экономике страны до 5,1 миллиарда фунтов стерлингов, или 6,7 миллиарда долларов.

Соглашение, которого мы достигли вместе, – это победа для обеих сторон. Думаю, мы все можем с уверенностью сказать, что это хороший день для Великобритании и хороший день для Европы,

– подчеркнул британский премьер Энди Бернем после саммита.

Еще одна договоренность предусматривает объединение систем систем торговли выбросами Великобритании и Евросоюза. Это означает, что товары обеих сторон, в частности сталь, будут освобождены от пограничных углеродных пошлин друг друга.

Такой шаг важен для производителей, которые продают продукцию на обоих рынках. Согласование систем должно сократить дополнительные расходы, связанные с выбросами парниковых газов, и упростить торговлю промышленными товарами.

Почему Лондон вынужден играть по правилам ЕС

Несмотря на экономические выгоды, Великобритании придется пойти на серьезные компромиссы для более тесного сотрудничества с блоком.

Лондон хочет получить особый статус в рамках европейской инициативы "Сделано в Европе", чтобы британские автомобили могли претендовать на поддержку через государственные закупки и субсидии ЕС.

Однако чтобы получить его, Великобритании придется привести свою политику в соответствие с жесткими правилами ЕС, в частности, в отношении импорта дешевых китайских электромобилей. В этом вопросе стороны пока не пришли к согласию.

То, о чем мы объявляем сегодня, вероятно, является пределом того, чего мы можем достичь в рамках работы этого парламента,

– признал Бернем.

Напомним, ранее " Евросоюз потребовал от Великобритании привести торговые правила в соответствие " к европейским, в частности в отношении импорта китайских автомобилей. Однако Лондон не хотел отказываться от самостоятельной политики после Brexit.