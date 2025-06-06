Цены падают, доходы растут, бензин дешевый: Трамп рассказал о ситуации в США

Президент США Дональд Трамп сообщил об успехах, которые удалось достичь в стране. По его словам, "Америка процветает".

Что Трамп рассказал о США

Дональд Трамп в своей соцсети рассказал о расцвете США, сообщает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсети Truth Social.

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Скриншот сообщения Трампа / Truth Social

Цены падают, доходы растут, границы закрыты, бензин дешевый, инфляция мертва – наша страна процветает,

– написал Трамп.

По его словам, наблюдают также наплыв компаний в США.

Экономическая ситуация в США

Государственный долг США продолжает расти, и на то есть несколько причин, в частности ставки Федеральной резервной системы и социальные программы. И пока экономические прогнозы неутешительны.

Если взглянуть на динамику государственного долга США, можно четко проследить, когда он рос. Это происходило после кризисов. Тогда появлялись так называемые "вертолетные деньги" в связи со смягчением от ФРС.

Таким образом, правительство тратит больше, чем получает от налогов. Это называется активной стимулирующей политикой, когда ставки нулевые. Все берут кредиты и займы, а расходы покрывает государство,

– отметил Андрей Шевчишин.

Государственный долг США растет, но министр финансов Скотт Бессент считает, что дефолта можно избежать. Глава Минфина не стал называть крайний срок, когда Сенат может повысить потолок государственного долга. По его словам, дату не объявляют, потому что используют ее для продвижения законопроекта.