Трамп утверждает, что Си Цзиньпин звонил ему по поводу тарифов

Трамп заявил, что получал звонок от лидера Китая Си Цзиньпина относительно введенных тарифов. Он продолжает убежден в том, что тарифы необходимы США.

Тарифы для Китая

Трамп подчеркнул свою поддержку тарифной политики, отметив, что хотя рынок облигаций был напряжен, он сам оставался спокойным, передает 24 Канал со ссылкой на The Time.

Читайте также Экономика США может существенно замедлиться в 2025 году

Он также заявил, что будет считать "полной победой", если через год тарифы на импорт в США будут достигать 50%.

Трамп отметил, что китайский лидер Си Цзиньпин лично звонил ему, и сейчас администрация США активно ведет переговоры с Пекином относительно будущего торгового соглашения.

Я не думаю, что это знак слабости с его стороны,

– добавил он.

В то же время президент признал, что США, вероятно, придется уменьшить пошлины на китайские товары. Ранее министр финансов Скотт Бессент отметил, что действующие высокие тарифы фактически парализовали торговлю между двумя странами.